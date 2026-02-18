CANLI YAYIN
Hakan Taşıyan'dan günler sonra sevindiren kare

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını korkutmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı, günler sonra paylaştığı son haliyle "iyiyim" mesajı verdi.

2021 yılında geçirdiği karaciğer ve böbrek nakliyle hayata tutunan arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son durumu yakından takip ediliyor.

28 Ocak'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilen Taşıyan'ın, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öne sürülmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taşıyan için "ne gerekiyorsa yapılsın" talimatı verdiği belirtildi.

"TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ"

Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek,"Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" açıklamasını yapmıştı.

SON HALİ SEVİNDİRDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından usta sanatçıdan günler sonra ilk kare geldi. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Taşıyan, takipçilerine "İyiyim, merak etmeyin" mesajı verdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun yorumu aldı.

Sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına tamamen kavuşmasını diledi.

