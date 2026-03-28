Konser sırasında Hakan Altun ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen bir hayranın, güvenlik barikatını aşmaya çalışması ortamı bir anda gerdi. Korumaların şahsa yönelik sert müdahalesi, sözlü tartışmanın ardından fiziksel arbedeye evrildi. Mekanda bulunan diğer dinleyiciler panik yaşarken, kavga anları konser atmosferine gölge düşürdü.

"Kavga çıktı kavga! Eğer kavga büyürse ben de araya atlarım."

O anlarda mekanda bulunan ve gece boyunca sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaşanan kaosu anbean kayıt altına aldı.

Oyuncunun kamerasına yansıyan görüntülerde, korumalar ve hayran arasındaki arbedenin şiddeti ile izleyicilerin yaşadığı tedirginlik net bir şekilde görüldü.

Eğlenceli başlayan gecenin karakolluk biten sonu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bahar Şahin'in paylaşımları binlerce yorum alırken, güvenlik görevlilerinin tavrı ve yaşanan organizasyon aksaklığı eleştirilerin odağı haline geldi.

Bahar Şahin Kimdir ve Kaç Yaşındadır?

4 Mayıs 1997'de Ankara'da dünyaya gelen Bahar Şahin, aslen Artvinlidir. 14 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir. Boğa burcu olan oyuncu, enerjik tavırlarıyla tanınmaktadır.

Hangi Üniversitede Okudu?

Şahin bu işin mutfağından gelen isimlerden biri. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alarak, yeteneğini akademik bir altyapıyla birleştirmiştir.

Kariyerindeki Kırılma Noktası Nedir?

Pek çok projede yer alsa da, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve oyunculuk gücünü kanıtlayan proje Zalim İstanbul dizisindeki "Ceren Yılmaz" karakteri olmuştur. Bu roldeki başarısıyla "Umut Vaat Eden Oyuncu" ödüllerine layık görülmüştür.

Son Projesi: Aynı Yağmur Altında

Bahar Şahin, son olarak atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Aynı Yağmur Altında dizisinde rol almıştır. Dramatik derinliği yüksek bu projede sergilediği performans, hayranları tarafından büyük beğeni toplamıştır.