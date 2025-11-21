Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda

MGM'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde gece saatlerinde yerel sağanak yağış etkisini gösterecek. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu seyredecek.