Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda
MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı bölgelerde fırtınanın etkisini artırması bekleniyor. Hafta sonu için plan yapanların özellikle sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olması öneriliyor. İşte 21 Kasım bölge bazlı hava durumu detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:33