Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Fırtına o bölgeyi vuracak, sağanak yağış kapıda

MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı bölgelerde fırtınanın etkisini artırması bekleniyor. Hafta sonu için plan yapanların özellikle sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olması öneriliyor. İşte 21 Kasım bölge bazlı hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporunda, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarların etkisini artıracağını ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışların görüleceğini ortaya koyuyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken haftanın ilerleyen günlerinde birçok ilde yağış listesi genişliyor. Peki hangi bölgelerde sağanak yağış bekleniyor?

MGM'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Günün ilk saatlerinden itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçelerinde gece saatlerinde yerel sağanak yağış etkisini gösterecek. Diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu seyredecek.

SİS VE PUSA DİKKAT

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili. Sürücülerin özellikle yüksek kesimlerde düşük görüş mesafesine karşı tedbirli davranması öneriliyor.

MARMARA VE EGE'DE LODOS GÜÇLENİYOR

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın 40 ila 60 km/s hızına ulaşacağını duyurdu. Trakya'da ise kısa süreli fakat etkili fırtına bekleniyor. Lodosun kuvvetini artırmasıyla birlikte çatı uçması, soba-baca gazı zehirlenmeleri ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Değerlerin Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Hafta boyunca birçok ilde sıcaklıklar 20 derece civarında devam edecek.

