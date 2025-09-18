Viral Galeri Viral Liste Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milyonlarca hacı adayı, 2026 yılı hac kurası için heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden başlattı. Peki kura çekimi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? Hac kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı mı, son tarih ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:57
Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için 11 Ağustos itibarıyla başlayan ön kayıt ve kayıt yenileme süreci 21 Eylül tarihine kadar devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini duyurdu Ancak bugün hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı. Peki 2026 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte merak edilenler…

Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet henüz 2026 yılı hac kura çekim tarihi için resmi bir duyuru yapmadı. 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı hac kura çekiminin de Ekim veya Kasım 2025'te yapılması bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında duyurular hac.gov.tr adresinden ve Diyanet'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Öte yandan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sadece Ön Kaydı Olanlar Güncelleme Yapabilecek

"Sadece önceden kaydı olanların güncelleme işlemlerini alacağız" ifadelerini vurgulayan Bircan, ilk defa kayıt yapmak isteyenlerin başvurularının alınmayacağını belirtti.

Daha önce kayıt ücreti yatıran vatandaşların işlemlerini tamamlayabileceklerini belirtti. Otomatik kayıt sisteminin artık uygulanmadığını söyleyen Bircan, kayıtlarını yenilemeyenlerin 2026 hac kurasına katılamayacağını vurguladı.

Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Hac kura sonuçları açıklandığında adaylar, hac.gov.tr internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca Diyanet, sonuç duyurularını resmi sosyal medya kanallarından da paylaşacak.

SON DAKİKA