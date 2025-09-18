Hac kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı? 2026 Hac kurası ne zaman çekilecek, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?

Diyanet henüz 2026 yılı hac kura çekim tarihi için resmi bir duyuru yapmadı. 2025 yılı hac kuraları 31 Ekim 2024 tarihinde çekilmişti. Bu nedenle 2026 yılı hac kura çekiminin de Ekim veya Kasım 2025'te yapılması bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında duyurular hac.gov.tr adresinden ve Diyanet'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Öte yandan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Remzi Bircan, hac ön kayıt başvurularının sona erdiğini, hac kayıt güncelleme işlemlerinin ise 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.