Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri

Günlerin Uzamaya Başlaması: 21 Aralık'tan Sonra

21 Aralık'tan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Ancak bu uzama, hemen fark edilmeyebilir. Gündüzlerin uzama süreci, özellikle birkaç hafta sonrasında belirgin hale gelir. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar, Kuzey Yarımküre'de günler giderek uzar ve gece süreleri kısalır. Bu süreç, yılın en kısa gündüzünü ve en uzun gecesini yaşadığımız 21 Aralık ile başlar, yaz gündönümüne kadar devam eder.