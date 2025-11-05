Viral Galeri Viral Liste Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri

Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, havaların erkenden kararması ve gün ışığından daha az yararlanılması, pek çok kişiyi kış gündönümünün tarihine odaklanmaya itiyor. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen kış gündönümü, Kuzey Yarımküre'de kışın başlangıcını, Güney Yarımküre'de ise yazın startını işaret ediyor. Bu tarihten sonra ise günler, Kuzey Yarımküre'de yavaşça uzamaya başlıyor. Peki 2025 yılı için kış gündönümü ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:07
Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde, "Günler ne zaman uzamaya başlayacak?" sorusu da gündeme gelmeye başladı. Gecelerin uzun, gündüzlerin ise kısa olduğu bu dönemde, 21 Aralık'taki kış gündönümü, kışın resmen başlamasını simgeliyor. Bu tarihi takiben, günler tekrar uzamaya başlayacak. Peki kış gündönümü nedir ve güneş ışınlarının etkisiyle gündüzler ne zaman uzar? İşte detaylar...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜNÜN TARİHİ: 21 ARALIK

Kış gündönümü, her yıl 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Bu tarihte, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Bu kış mevsiminin başlangıcını simgeler ve aynı zamanda gündüzlerin kısalmayı durdurup uzamaya başlamasına zemin hazırlar. Özellikle sabah erken saatlerde işe, okula gidenlerin merakla beklediği bu tarih, gündüzün kısalmasının sona erdiği ve gece süresinin kısalmaya başladığı bir dönemin başlangıcıdır.

Günlerin Uzamaya Başlaması: 21 Aralık'tan Sonra

21 Aralık'tan itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Ancak bu uzama, hemen fark edilmeyebilir. Gündüzlerin uzama süreci, özellikle birkaç hafta sonrasında belirgin hale gelir. 21 Aralık'tan 21 Haziran'a kadar, Kuzey Yarımküre'de günler giderek uzar ve gece süreleri kısalır. Bu süreç, yılın en kısa gündüzünü ve en uzun gecesini yaşadığımız 21 Aralık ile başlar, yaz gündönümüne kadar devam eder.

GÜN DÖNÜMÜ TARİHLERİ: MEVSİM DEĞİŞİMLERİNİN İZLERİ

Gün dönümleri, doğadaki büyük değişimleri simgeler ve her biri farklı bir mevsimi başlatır. İşte yıl boyunca gün dönümüne dair önemli tarihler:

21 Mart: İlkbahar ekinoksu, gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlar.

21 Haziran: Yaz gündönümü, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başlar.

