Güney Kore'de yüz nakli olan Didem Ceran'ın son hali
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, 2022 yılında yaptırdığı hatalı estetik müdahaleleri düzeltmek için soluğu Güney Kore'de aldı. 48 saat süren ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen ünlü isim, son halini takipçileriyle paylaştı.
Bir dönem katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği radikal estetik operasyonlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yüzünde yaşadığı deformasyonları düzeltmek için Güney Kore'ye giden Ceran, "yüz nakli" olarak adlandırılan ve toplamda 48 saat süren kapsamlı bir süreçten geçtiğini açıkladı.
NEDEN BU KARARI ALDI?
Ceran, bu zorlu sürece girmesinin nedenini 2022 yılında yaptırdığı hatalı estetik müdahalelere bağladı. Geçmişteki operasyonların yüzünde bozulmalara yol açtığını, gülüşünün ve ifadesinin değiştiğini belirten ünlü isim, bu durumu düzeltmek için böyle bir karar verdiğini söyledi.
"KORKTUM AMA GERİ DÖNMEDİM"
Sosyal medya hesabından operasyon sonrası halini paylaşan Didem Ceran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"22 ve 23 Ocak'ta, iki gün üst üste tek başıma ameliyat oldum. Şimdi ikinci ayımı tamamlıyorum 🤍 Kendimi tebrik ediyorum çünkü bu gerçekten büyük bir cesaretti. Daha önce tek başıma yan mahalleye bile gidemeyen ben, dilini bilmediğim bir ülkede, hiçbir örneğini görmeden bu kadar büyük ameliyatların altına yattım. Korktum ama geri dönmedim. Çünkü bazen insanın içindeki acı, dışarıdaki korkudan daha büyük oluyor. Bu süreçte Kore'ye, doktorlarıma, bana destek olan takipçilerime ve burada olmamı mümkün kılan, adını söylemesem de payı çok büyük olan o özel güce teşekkür ederim. Bazı kadınlar sadece değişmez… kendi sınırlarını da aşar."
SON HALİNİ PAYLAŞTI
Takipçilerinden gelen destek mesajları için teşekkür eden Didem Ceran'ın son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte Didem Ceran'ın son hali
Öte yandan Ceran, geçtiğimiz günlerde ameliyatını gerçekleştiren doktorunu Instagram'da takipçileriyle paylaşmıştı.