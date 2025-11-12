Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor

UZMANLAR: "EN AZ İKİ CME DÜNYA'YA YÖNELMİŞ DURUMDA"

Gözlemler, şu anda Dünya'ya doğru ilerleyen en az iki büyük plazma bulutu bulunduğunu gösteriyor. İlk bulut, 7 Kasım'da gerçekleşen patlamadan kaynaklanıyor ve bu akşam saatlerinde gezegenimizin manyetik alanını hafifçe "sıyırması" bekleniyor.

İkinci CME ise 9 Kasım'daki güçlü X1.7 patlamasından doğdu ve 11-12 Kasım civarında Dünya'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. NASA'nın SOHO ve STEREO uydularından elde edilen veriler, 10 Kasım'daki X1.2 patlamasının da üçüncü bir CME'ye yol açtığını ve bu kütlenin 12 Kasım civarında Dünya'yı etkileyebileceğini öne sürüyor.

Henüz bu son atımın tam yönü ve hızı doğrulanmadı ancak modeller, gezegenimizle çarpışma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.