Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor
Güneş bu hafta adeta enerji patlamalarıyla sarsıldı. Bilim insanlarının 'olağanüstü aktivite' olarak tanımladığı süreçte, AR4274 adlı aktif bölgede art arda güçlü X sınıfı patlamalar meydana geldi. 9 Kasım'da gerçekleşen X1.7 düzeyindeki ilk patlama, Türkiye saatiyle 09.30 civarında zirveye ulaştı ve 'R3' seviyesinde radyo iletişim kesintisine neden oldu. Bu patlamadan fırlayan plazma bulutu, yani koronal kütle atımı (CME), doğrudan Dünya yönüne ilerliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:55