Çöl sıcağından yağmur bulutuna: Güneş panelleri kurak topraklara umut oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan modelleme çalışması, büyük ölçekli güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretmenin yanı sıra yağış oluşumunu da tetikleyebileceğini ortaya koydu. Çöl koşullarında ısı farkı üzerinden çalışan bu mekanizma, su krizine karşı alternatif bir çözüm ihtimalini gündeme taşıdı.
Çöllerde kurulan geniş güneş paneli sahaları, atmosferdeki hava hareketlerini değiştirerek yağmur oluşumunu artırabilir. Hohenheim Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre koyu yüzeyli paneller, çevresine göre daha fazla ısı emerek yükselen hava akımları oluşturuyor. Bu durum, nemli rüzgarlarla birleştiğinde yağışa dönüşebiliyor.
SU FARKI YAĞIŞ MEKANİZMASINI TETİKLİYOR
Güneş panelleri, çöl kumuna kıyasla daha fazla güneş ışığını emerek yüzeyde belirgin bir sıcaklık farkı oluşturuyor. Bu fark, sıcak havanın hızla yükselmesine neden oluyor. Yükselen hava, atmosferde yoğunlaşarak bulut oluşumunu başlatıyor ve uygun koşullarda yağışa dönüşüyor.
İklim bilimci Oliver Branch liderliğindeki modelleme sonuçlarına göre, güneş enerjisi santrallerinin etkili olabilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Yaklaşık 15 kilometrekareyi aşan alanlarda oluşan ısı birikimi, çevredeki hava dolaşımını değiştirecek seviyeye ulaşıyor. Bu ölçekten sonra bulut oluşumu daha belirgin hale geliyor.
NEM KAYNAĞI YAĞIŞIN ANA BELİRLEYİCİSİ
Tek başına sıcaklık farkı yeterli değil. Yağışın oluşabilmesi için atmosferde nem bulunması gerekiyor. Basra Körfezi'nden gelen nemli hava akımları, çöl üzerindeki yükselen sıcak hava ile birleştiğinde yağış ihtimali artıyor. Bu nedenle sistem, özellikle deniz etkisine açık çöl bölgelerinde daha verimli çalışıyor.
YAĞIŞ MİKTARI HESAPLANDI
20 kilometrekare büyüklüğündeki bir güneş enerjisi sahasının, yıllık bazda yaklaşık 600 bin metreküp ek yağış oluşturabileceği hesaplandı. Bu miktar, geniş bir alan üzerinde ölçülebilir bir yağmur etkisi anlamına geliyor. Aynı döngünün yaz boyunca birkaç kez tekrarlanması, on binlerce insanın yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor.
Branch, modelleme ile ilgili "Bazı güneş enerjisi santralleri şu anda gerekli ölçeğe ulaşmaya başladı. Bu etkiyi oluşturabilmemiz belki de artık bilim kurgu değil." diyor.
MEVCUT MODELLERDE ETKİ SINIRLI OLABİLİR
TechRadar Insider makalesine göre; araştırmadaki paneller, yüksek oranda ışık emen koyu yüzeyler olarak modellendi. Ancak günümüzde kullanılan bazı paneller, aşırı ısınmayı azaltmak için daha yansıtıcı tasarlanıyor. Bu durum, yağış tetikleme etkisini sınırlayabilir. Dolayısıyla sonuçların sahada doğrulanması için yeni nesil panel tasarımlarına ihtiyaç duyulabilir.
Ayrıca Branch, yağış etkisini güçlendirmek için panel dizileri arasına koyu tonlu ve susuzluğa dayanıklı bitkilerin yerleştirilmesini önerdi. Özellikle jojoba gibi türlerin yüzeydeki ısı dengesini değiştirerek atmosferik hareketi destekleyebileceği değerlendiriliyor.