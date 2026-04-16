Çöl sıcağından yağmur bulutuna: Güneş panelleri kurak topraklara umut oldu

Çöllerde kurulan geniş güneş paneli sahaları, atmosferdeki hava hareketlerini değiştirerek yağmur oluşumunu artırabilir. Hohenheim Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre koyu yüzeyli paneller, çevresine göre daha fazla ısı emerek yükselen hava akımları oluşturuyor. Bu durum, nemli rüzgarlarla birleştiğinde yağışa dönüşebiliyor.

Güneş panelleri, çöl kumuna kıyasla daha fazla güneş ışığını emerek yüzeyde belirgin bir sıcaklık farkı oluşturuyor. Bu fark, sıcak havanın hızla yükselmesine neden oluyor. Yükselen hava, atmosferde yoğunlaşarak bulut oluşumunu başlatıyor ve uygun koşullarda yağışa dönüşüyor.

İklim bilimci Oliver Branch liderliğindeki modelleme sonuçlarına göre, güneş enerjisi santrallerinin etkili olabilmesi için belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Yaklaşık 15 kilometrekareyi aşan alanlarda oluşan ısı birikimi, çevredeki hava dolaşımını değiştirecek seviyeye ulaşıyor. Bu ölçekten sonra bulut oluşumu daha belirgin hale geliyor.

Tek başına sıcaklık farkı yeterli değil. Yağışın oluşabilmesi için atmosferde nem bulunması gerekiyor. Basra Körfezi'nden gelen nemli hava akımları, çöl üzerindeki yükselen sıcak hava ile birleştiğinde yağış ihtimali artıyor. Bu nedenle sistem, özellikle deniz etkisine açık çöl bölgelerinde daha verimli çalışıyor.

YAĞIŞ MİKTARI HESAPLANDI

20 kilometrekare büyüklüğündeki bir güneş enerjisi sahasının, yıllık bazda yaklaşık 600 bin metreküp ek yağış oluşturabileceği hesaplandı. Bu miktar, geniş bir alan üzerinde ölçülebilir bir yağmur etkisi anlamına geliyor. Aynı döngünün yaz boyunca birkaç kez tekrarlanması, on binlerce insanın yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor.

Branch, modelleme ile ilgili "Bazı güneş enerjisi santralleri şu anda gerekli ölçeğe ulaşmaya başladı. Bu etkiyi oluşturabilmemiz belki de artık bilim kurgu değil." diyor.