Güne pozitif başlamanın doğal yolu: Bilimin önerdiği mutluluk veren gıdalar

120 binden fazla hemşirenin yıllara yayılan verileriyle yapılan araştırma, çilek, yaban mersini, portakal ve greyfurt gibi flavonoid zengini besinleri daha sık tüketen kadınların mutluluklarını koruma olasılığının yüzde 3, iyimserliklerini sürdürme ihtimalinin ise yüzde 6 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Daha mutlu olmak için genellikle spora başlamak, daha iyi uyumak ya da stresten uzak durmak gerektiğini düşünürüz. Ancak bilim insanları şimdi daha basit bir soruya odaklanıyor: Yediklerimiz ruh halimizi etkileyebilir mi? Yeni bir araştırma, özellikle flavonoid açısından zengin besinlerin uzun vadede psikolojik iyilik halini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

🧠 Psikolojik İyilik Hali Ne Anlama Geliyor?

Psikolojik iyilik hali yalnızca kısa süreli bir mutluluk hissi değildir. Mutluluk, iyimserlik ve yaşamda bir amaç duygusunun bir araya gelmesiyle oluşur. Üstelik bu durum sadece ruh halini değil, fiziksel sağlığı ve genel yaşam kalitesini de etkiler.

Tam da bu noktada flavonoidler devreye giriyor. Flavonoidler, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bitki bileşikleridir. Özellikle bazı meyve ve sebzelerde yoğun olarak bulunurlar.

🔬 Araştırma Nasıl Yapıldı?

Çalışma Clinical Nutrition dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Hemşireler Sağlık Çalışması kapsamında 120 binden fazla kadın hemşirenin verilerini inceledi. Bu çalışma, katılımcıların sağlık ve beslenme alışkanlıklarını onlarca yıl boyunca takip eden kapsamlı bir veri kaynağı olarak biliniyor.

Bu analizde iki ayrı grup ele alındı. Bir grubun mutluluk düzeyi 10 yıl boyunca izlendi. Diğer grubun ise aynı süre içinde iyimserlik düzeyi takip edildi. Katılımcılar her dört yılda bir ayrıntılı besin sıklığı anketleri doldurdu. Böylece araştırmacılar şu besinlerin tüketimini hesaplayabildi:

🔸Çilek

🔸Yaban mersini

🔸Elma

🔸Portakal

🔸Greyfurt

🔸Çay

Bu veriler kullanılarak bir "flavonoid diyet puanı" oluşturuldu. Ayrıca yaş, sigara kullanımı, fiziksel aktivite ve genel beslenme kalitesi gibi faktörler de hesaba katıldı. Kronik hastalığı olan veya verileri eksik kişiler çalışmaya dahil edilmedi.

📊 Bulgular Ne Gösteriyor?

Elde edilen sonuçlar, flavonoid açısından zengin beslenme ile uzun vadeli mutluluk ve iyimserlik arasında mütevazı ama anlamlı bir bağ olduğunu ortaya koydu. Günde yaklaşık üç porsiyon flavonoid zengini besin tüketen kadınların, düşük tüketim yapanlara kıyasla:

◾Mutluluklarını koruma olasılığı %3,

◾İyimserliklerini sürdürme olasılığı ise %6

daha yüksek bulundu.

Bazı besinler bu ilişkiyi daha da güçlendirdi. Çilek, yaban mersini, elma, portakal ve greyfurt tüketiminin artması, mutluluk ya da iyimserliği sürdürme ihtimalini %8 ile %16 arasında artırdı. Örneğin en çok çilek tüketen kadınların yüksek mutluluk bildirme olasılığı %8 daha yüksekti. En fazla yaban mersini tüketenlerin ise iyimserliği sürdürme ihtimali %14 artış gösterdi.

🥗 Günlük Hayatta Ne Yapılabilir?

Tüm bu bulgular, beslenmenin ruh sağlığında tek başına belirleyici olmadığını gösteriyor. Ancak sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak değerlendirildiğinde, flavonoid açısından zengin besinleri artırmak mantıklı bir adım olabilir.

Örneğin güne yaban mersini ve çilek eklenmiş bir kahvaltıyla başlamak, ara öğünde bir portakal tüketmek ya da akşam yemeğine ıspanak eklemek basit ama etkili tercihler olabilir.

