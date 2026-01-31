Günde bir elma yerseniz ne olur? Faydaları saymakla bitmiyor

Elma, lif ve bitkisel bileşen içeriğiyle günlük beslenmede güvenle tüketilebilen meyveler arasında yer alıyor. Uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde her gün elma yemenin sağlığa katkı sağladığını belirtiyor.

"Elma günde bir tane yenmeli mi?" sorusu beslenme uzmanlarının sıkça yanıtladığı başlıklar arasında yer alıyor. Yapılan değerlendirmelere göre elma; sindirim sistemi, kalp sağlığı ve kilo kontrolü açısından önemli besin öğeleri içeriyor. Doğal şeker içerse de lif oranı sayesinde kan şekerini hızlı yükseltmiyor.

Elma Her Gün Tüketilebilir mi? Beslenme uzmanlarına göre elma, içerdiği doğal fruktoza rağmen besin yoğunluğu yüksek bir meyve. Lif oranı sayesinde sindirimi destekliyor ve günlük meyve tüketimi hedeflerine katkı sağlıyor. Orta boy bir elma, günlük lif ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Rutgers Üniversitesi Sağlık Meslekleri Okulu'nda görev yapan diyetisyen Stephani Johnson, elmanın doğal şeker içermesine rağmen lif ve besin yoğunluğu sayesinde günlük beslenmede yer alabileceğini belirtiyor. "Besin yoğunluğu ve lif içeriği genel sağlığa katkıda bulunur ve bu da onları günlük tüketim için faydalı bir seçim haline getirir." diyor.

Cooper Üniversitesi Sağlık Merkezi diyetisyenlerinden Evelyn Arteche ise elmanın kabuğuyla tüketilmesinin besin değerini artırdığını, ancak bazı sindirim hassasiyetlerinde kabuklu tüketimin rahatsızlık yaratabileceğini ifade ediyor. Halk sağlığı alanında çalışan diyetisyen Shaira Daya da elma kabuğunda bulunan bitkisel bileşiklerin, oksidatif stresin azaltılmasına ve iltihabın baskılanmasına katkı sağlayabileceğini aktarıyor. AOL haberine göre, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "Elma polifenolleri, antiviral, yaşlanma karşıtı ve kanserle mücadele özellikleri nedeniyle övgü almıştır." diyor.