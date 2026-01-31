CANLI YAYIN
Günde bir elma yerseniz ne olur? Faydaları saymakla bitmiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Elma, lif ve bitkisel bileşen içeriğiyle günlük beslenmede güvenle tüketilebilen meyveler arasında yer alıyor. Uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde her gün elma yemenin sağlığa katkı sağladığını belirtiyor.

"Elma günde bir tane yenmeli mi?" sorusu beslenme uzmanlarının sıkça yanıtladığı başlıklar arasında yer alıyor. Yapılan değerlendirmelere göre elma; sindirim sistemi, kalp sağlığı ve kilo kontrolü açısından önemli besin öğeleri içeriyor. Doğal şeker içerse de lif oranı sayesinde kan şekerini hızlı yükseltmiyor.

Elma Her Gün Tüketilebilir mi?

Beslenme uzmanlarına göre elma, içerdiği doğal fruktoza rağmen besin yoğunluğu yüksek bir meyve. Lif oranı sayesinde sindirimi destekliyor ve günlük meyve tüketimi hedeflerine katkı sağlıyor. Orta boy bir elma, günlük lif ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Rutgers Üniversitesi Sağlık Meslekleri Okulu'nda görev yapan diyetisyen Stephani Johnson, elmanın doğal şeker içermesine rağmen lif ve besin yoğunluğu sayesinde günlük beslenmede yer alabileceğini belirtiyor. "Besin yoğunluğu ve lif içeriği genel sağlığa katkıda bulunur ve bu da onları günlük tüketim için faydalı bir seçim haline getirir." diyor.

Cooper Üniversitesi Sağlık Merkezi diyetisyenlerinden Evelyn Arteche ise elmanın kabuğuyla tüketilmesinin besin değerini artırdığını, ancak bazı sindirim hassasiyetlerinde kabuklu tüketimin rahatsızlık yaratabileceğini ifade ediyor.

Halk sağlığı alanında çalışan diyetisyen Shaira Daya da elma kabuğunda bulunan bitkisel bileşiklerin, oksidatif stresin azaltılmasına ve iltihabın baskılanmasına katkı sağlayabileceğini aktarıyor. AOL haberine göre, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "Elma polifenolleri, antiviral, yaşlanma karşıtı ve kanserle mücadele özellikleri nedeniyle övgü almıştır." diyor.

Elmanın Besin Değeri Nedir?

Orta boy bir elma yaklaşık 95 kalori içeriyor. 4,4 gram lif, düşük yağ oranı ve potasyum içeriğiyle dengeli bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Şeker içeriği ise benzer meyvelerle aynı seviyede bulunuyor.

Elma Tüketmenin Sağlığa Katkıları Neler?

Sindirim sistemini destekler

Elmada bulunan lif, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine katkı sağlar. Kabuk kısmında yer alan pektin, prebiyotik özellik göstererek bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olabilir.

Tokluk süresini uzatır

Yüksek lif ve su içeriği sayesinde elma, tüketim sonrası daha uzun süre tokluk hissi oluşturur. Bu özellik, özellikle öğün aralarında aşırı kalori alımının önüne geçilmesine destek olur.

Kilo kontrolüne katkı sunar

Daha yüksek kalorili atıştırmalıklar yerine elma tüketilmesi, günlük enerji alımının dengelenmesine yardımcı olabilir. Bütün meyve olarak tüketildiğinde, meyve suyuna kıyasla daha doyurucu etki sağlar.

Kalp ve damar sağlığını destekler

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme düzeniyle birlikte tüketilen elma, antioksidan içeriği sayesinde kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Kolesterol düzeyleri üzerinde etkili olabilir

Düzenli elma tüketiminin, özellikle lif ve bitkisel bileşikler sayesinde toplam ve LDL kolesterol seviyelerinde düşüşle ilişkili olabileceği bildirilmektedir.

Hücresel koruma sağlar

Elma kabuğunda bulunan polifenoller, oksidatif stresin azaltılmasına ve hücrelerin hasara karşı korunmasına yardımcı olabilir. Bu bileşiklerin iltihap karşıtı etkiler gösterdiği de belirtilmektedir.

Olası Yan Etkilere Dikkat!

📌 Arteche, aşırı lifin bazı kişilerde ishale yol açabileceğini; Crohn, divertikülit, gastroparezi, ülseratif kolit gibi durumlarda kabuklu elmanın uygun olmayabileceğini ifade ediyor.

📌Fruktoza duyarlı IBS (hassas bağırsak) olan kişilerde elma rahatsızlık verebilir. Johnson, kabuğun soyulmasının bazı belirtileri azaltabileceğini söylüyor.

📌Arteche, kayısı, erik, badem, şeftali, armut ve çilek gibi bazı gıdalara alerjisi olan kişilerde elma alerjisi olabileceğini belirtiyor.

