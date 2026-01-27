Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'dan kan ve kıl örneği alınacak
Şarkıcı Güllü'nün ölümü Türkiye'yi derinden sarsarken yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda arabesk ismin kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan, geçtiğimiz günlerde Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alınacağı öğrenildi.
Türk arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
Hatırlanacağı üzere Yova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise, geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.
Edinilen bilgilere göre Kervan'ın, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi.