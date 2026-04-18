CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aşkı için kendinden vazgeçti! Son arzusu gerçekleşmedi! Rıza Tamer’in yarım kalan hikayesi...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye onu yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanıdı; ancak o, ışıltılı sahne ışıkları yerine sokakların samimiyetini ve müziğin en saf halini seçti. Aşk acısıyla düştüğü yollarda, kendine has tarzıyla çektiği videolar sayesinde milyonların gönlünde yeniden taht kuran Rıza Tamer Şişman, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. "Fikrimiz halk, zikrimiz Allah" diyerek mütevazı bir hayat süren ünlü müzisyenin, yüreklere dokunan hayat hikayesi...

Popstar 2004 yarışmasıyla milyonların sevgisini kazanan müzisyen Rıza Tamer Şişman, 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Benden Sonra" şarkısıyla son dönemde yeniden büyük bir çıkış yakalayan sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Tamer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı, sanatçının reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşması üzerine ölümü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek olan Rıza Tamer, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Akyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

DENİZ SEKİ İLE O MEŞHUR DİYALOG: "BEN KALIRSAM STAR OLURUM"

2004 yılında Türkiye'nin kilitlendiği Popstar yarışmasında Rıza Tamer, sadece sesiyle değil, jüri üyeleriyle girdiği polemikler ve dik duruşuyla hafızalara kazınmıştı. Deniz Seki'nin kendisine yönelik "Snop ve ukalasın" eleştirisine verdiği, "Ben kalırsam star olurum. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur" cevabı, o dönemin en ikonik anlarından biri olarak tarihe geçti. Yarışmayı ise üçüncü olarak tamamladı.

"ACILARIYLA, YARALARIYLA AMA EN ÇOK SESİYLE DOKUNDU"

Tamer'in acı haberiyle büyük şok yaşayan Seki, sosyal medya hesabından da duygusal bir veda mesajı yayımladı:

"Bazen hayat, insan tam kendi sesini bulmuşken susturur… Rıza Tamer'i kaybettiğimizi öğrendim. Ah Rıza… Acılarıyla, yaralarıyla ama en çok sesiyle dokundu bize. Onun yolculuğunu sadece uzaktan değil, kalbimle izledim. Küllerinden yeniden doğmaya çalışmasını görmek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikâyeler yarım kalmaz, insanın içine kazınır. Senin sesin hep bizimle, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzur içinde uyu."

Rıza Tamer, sadece bir ses sanatçısı değil, yaşadığı derin aşk acısı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sokaklara düşen, ancak küllerinden yeniden doğmayı başaran bir "gönül adamı" olarak hafızalara kazındı.

AŞK ACISIYLA SOKAKLARA DÜŞTÜ

Hayatının kırılma noktasının 3 yıl önce yaşadığı boşanma süreci olduğunu belirten sanatçı, o günleri şu sözlerle özetlemişti:

"Ben 3 sene önce boşandım. Boşandıktan sonra bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Eşim, dostum, arkadaşım; Allah hepsini benden aldı. Param, pulum kalmadı. Betonlarda yattım."

Büyük bir aşkla bağlandığı eşinin, pandemi döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini terk edip zengin birine gitmesini asla hazmedememişti.

Yaşadığı ekonomik çöküş sonrası Ankara ve İstanbul sokaklarında, bank köşelerinde yatan Tamer, bu durumu "Gariban edebiyatı yapıyor diyen varsa, İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım var, gidip baksınlar" diyerek açık yüreklilikle anlatmıştı.

"KİMSESİZİM DEDİM, ALLAH KİMSEM OLDU"

Sokaklarda geçen çileli günlerini bir "gariban edebiyatı" değil, bir teslimiyet hikayesi olarak gören Rıza Tamer, hayata tutunma gücünü inancından aldığını vurgulardı:

"Betonda oturup şarkılarımı söylüyordum. Allah, 'Sen kimsesiz misin?' dedi. 'Kimsesizim' dedim. 'O zaman senin kimsen ben olurum' dedi ve sonra sizi (halkı) etrafıma verdi."

SOKAKLARDA GEÇEN ÇİLELİ YILLAR

Sokaklarda kendisini doyuran, giydiren ve sahip çıkan halkın kalbine o sevgiyi Allah'ın koyduğuna inandığını belirten sanatçı, kazandığı popülariteye rağmen lüks bir yaşam yerine mütevazılığı seçti.

"FİKRİMİZ HALK, ZİKRİMİZ ALLAH!"

Lüks araçlardan halka el sallayan figürlere karşı her zaman mesafeli duran Rıza Tamer, mütevazılığını son nefesine kadar korudu. Sosyal medyada milyonlarca izlenmesine rağmen özünden kopmayan sanatçı, yaşam tarzını şu örnekle özetlemişti:

"Annem starmışsın sen diyor; markete gidip 2 kilo bulgur alıp geliyorum."

Hayat felsefesini "Fikrimiz halk, zikrimiz Allah, ülkümüz Turan'dır!" diyerek mühürleyen Tamer, toplumun her kesiminden insanın saygısını kazanmıştı.

SON ARZUSUNA KAVUŞAMADI

Vefatından önceki tek hayali, kazandığı parayla annesine bir ev almak ve geri kalanını sokaktaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktı. "Mezara beş kuruşsuz, tertemiz girmek istiyorum" diyen Rıza Tamer, ardında hüzünlü şarkılar ve bir "gönül adamının" onurlu mücadelesini bırakarak aramızdan ayrıldı.

SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Rıza Tamer'in son röportajını yaklaşık 5 ay önce konser verdiği Bartın'da yaptığı ortaya çıktı.

Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan sanatçı Tamer, yerel bir haber-sosyal medya sayfasının muhabiri Oğuzhan Köroğlu ile röportajında, "Bartın'a daha önce de bir kaç defa gelmiştim. Barış Akarsu'nun memleketi olduğu için şeref ve onur duyduk, koşa koşa geldik. Çok sıcak bir ortamla karşılaştık. Çok teşekkür ederim gerçekten" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin