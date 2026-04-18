Aşkı için kendinden vazgeçti! Son arzusu gerçekleşmedi! Rıza Tamer’in yarım kalan hikayesi...

Büyük bir aşkla bağlandığı eşinin, pandemi döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle kendisini terk edip zengin birine gitmesini asla hazmedememişti.

"Ben 3 sene önce boşandım. Boşandıktan sonra bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Eşim, dostum, arkadaşım; Allah hepsini benden aldı. Param, pulum kalmadı. Betonlarda yattım."

Hayatının kırılma noktasının 3 yıl önce yaşadığı boşanma süreci olduğunu belirten sanatçı, o günleri şu sözlerle özetlemişti:

Yaşadığı ekonomik çöküş sonrası Ankara ve İstanbul sokaklarında, bank köşelerinde yatan Tamer, bu durumu "Gariban edebiyatı yapıyor diyen varsa, İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım var, gidip baksınlar" diyerek açık yüreklilikle anlatmıştı.

"KİMSESİZİM DEDİM, ALLAH KİMSEM OLDU"

Sokaklarda geçen çileli günlerini bir "gariban edebiyatı" değil, bir teslimiyet hikayesi olarak gören Rıza Tamer, hayata tutunma gücünü inancından aldığını vurgulardı:

"Betonda oturup şarkılarımı söylüyordum. Allah, 'Sen kimsesiz misin?' dedi. 'Kimsesizim' dedim. 'O zaman senin kimsen ben olurum' dedi ve sonra sizi (halkı) etrafıma verdi."

SOKAKLARDA GEÇEN ÇİLELİ YILLAR

Sokaklarda kendisini doyuran, giydiren ve sahip çıkan halkın kalbine o sevgiyi Allah'ın koyduğuna inandığını belirten sanatçı, kazandığı popülariteye rağmen lüks bir yaşam yerine mütevazılığı seçti.