Aşkı için kendinden vazgeçti! Son arzusu gerçekleşmedi! Rıza Tamer’in yarım kalan hikayesi...
Türkiye onu yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanıdı; ancak o, ışıltılı sahne ışıkları yerine sokakların samimiyetini ve müziğin en saf halini seçti. Aşk acısıyla düştüğü yollarda, kendine has tarzıyla çektiği videolar sayesinde milyonların gönlünde yeniden taht kuran Rıza Tamer Şişman, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. "Fikrimiz halk, zikrimiz Allah" diyerek mütevazı bir hayat süren ünlü müzisyenin, yüreklere dokunan hayat hikayesi...
Popstar 2004 yarışmasıyla milyonların sevgisini kazanan müzisyen Rıza Tamer Şişman, 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Benden Sonra" şarkısıyla son dönemde yeniden büyük bir çıkış yakalayan sanatçının vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Tamer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı, sanatçının reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşması üzerine ölümü şüpheli bularak soruşturma başlattı.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek olan Rıza Tamer, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Akyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
DENİZ SEKİ İLE O MEŞHUR DİYALOG: "BEN KALIRSAM STAR OLURUM"
2004 yılında Türkiye'nin kilitlendiği Popstar yarışmasında Rıza Tamer, sadece sesiyle değil, jüri üyeleriyle girdiği polemikler ve dik duruşuyla hafızalara kazınmıştı. Deniz Seki'nin kendisine yönelik "Snop ve ukalasın" eleştirisine verdiği, "Ben kalırsam star olurum. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur" cevabı, o dönemin en ikonik anlarından biri olarak tarihe geçti. Yarışmayı ise üçüncü olarak tamamladı.
"ACILARIYLA, YARALARIYLA AMA EN ÇOK SESİYLE DOKUNDU"
Tamer'in acı haberiyle büyük şok yaşayan Seki, sosyal medya hesabından da duygusal bir veda mesajı yayımladı:
"Bazen hayat, insan tam kendi sesini bulmuşken susturur… Rıza Tamer'i kaybettiğimizi öğrendim. Ah Rıza… Acılarıyla, yaralarıyla ama en çok sesiyle dokundu bize. Onun yolculuğunu sadece uzaktan değil, kalbimle izledim. Küllerinden yeniden doğmaya çalışmasını görmek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikâyeler yarım kalmaz, insanın içine kazınır. Senin sesin hep bizimle, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzur içinde uyu."
Rıza Tamer, sadece bir ses sanatçısı değil, yaşadığı derin aşk acısı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sokaklara düşen, ancak küllerinden yeniden doğmayı başaran bir "gönül adamı" olarak hafızalara kazındı.