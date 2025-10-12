Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu

COVID-19: DEĞİŞEN BELİRTİLER, DEVAM EDEN RİSK
Pandeminin ilk yıllarına kıyasla COVID-19 artık çoğu kişi için daha hafif seyrediyor. Ancak virüs hala özellikle 75 yaş üzerindeki bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir tehdit.
Virüs, tıpkı geçmiş varyantlarda olduğu gibi, damlacık yoluyla kolayca yayılıyor. Bu nedenle sonbahar döneminde uygulanan COVID-19 aşısı, ağır hastalığa karşı en güçlü koruma aracı olarak öne çıkıyor.
Belirtiler zaman içinde değişti. Günümüzde çoğu kişi hastalığı nezle benzeri semptomlarla geçiriyor. Ateş, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve tat-koku kaybı en sık bildirilen şikayetler arasında.
Son dönemde "jilet gibi boğaz" olarak tanımlanan şiddetli boğaz ağrısı da yeni varyantlarla ilişkilendiriliyor.
COVID-19 AŞISI KİMLER İÇİN?
75 yaş ve üzerindekiler
Yaşlı bakım evlerinde kalanlar
6 ay üzeri olup bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler