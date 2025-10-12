Viral Galeri Viral Liste Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu

Havaların soğumasıyla birlikte grip, RSV ve COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları yeniden etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar bu üç virüsün kış aylarında aynı anda dolaşıma girmesiyle vaka sayılarının hızla artabileceğine dikkat çekiyor.

12.10.2025
Bunların yanı sıra, rinovirüs, adenovirüs, insan metapnömovirüsü (hMPV) ve parainfluenza gibi diğer solunum yolu virüsleri de sonbahar ve kış döneminde sıkça görülüyor.

Basit Önlemler, Büyük Koruma Sağlıyor

Uzmanlar, hastalık belirtileri görüldüğünde evde kalmanın hem kişisel hem de toplumsal koruma açısından kritik olduğunu belirtiyor. Hastayken dışarı çıkılması gerekiyorsa, maske takmak bulaş riskini azaltıyor.

Günlük hayatta alınabilecek basit önlemler ise etkili sonuçlar sağlıyor: Öksürük ve hapşırıkları mendille yakalamak, elleri düzenli olarak yıkamak ve kapalı alanlarda pencere açarak havalandırmak virüslerin yayılımını azaltıyor.

GRİP: SOĞUK ALGINLIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Grip, burun, boğaz ve akciğerleri etkileyen viral bir enfeksiyon. Genellikle kış aylarında görülüyor ve sıradan bir soğuk algınlığından çok daha ağır seyrediyor.

Soğuk algınlığında belirtiler yavaş gelişirken, gripte ateş, kas ağrısı ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor.

Her yıl binlerce kişi grip nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Geçtiğimiz kış yaklaşık 8 bin ölüm grip ile ilişkilendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre daha yüksek olsa da 2022-2023 sezonundaki 16 bin ölümün altında kaldı.

Geçen yıl uygulanan grip aşısı, ciddi hastalık riskini büyük ölçüde azalttı. 65 yaş üzerindekilerde hastaneye yatış oranında yüzde 40, 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 75'e varan azalma sağlandı.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILIYOR?

📌65 yaş ve üzerindekiler

📌6 ay – 65 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar

📌Bağışıklık sistemi zayıf bireylerle aynı evde yaşayanlar

📌Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları

📌Tüm hamile kadınlar (hem kendileri hem de bebekleri için)

📌2 ve 3 yaşındaki çocuklar

📌Okul çağındaki tüm çocuklar (okullarda burun spreyi şeklinde uygulanıyor)

COVID-19: DEĞİŞEN BELİRTİLER, DEVAM EDEN RİSK

Pandeminin ilk yıllarına kıyasla COVID-19 artık çoğu kişi için daha hafif seyrediyor. Ancak virüs hala özellikle 75 yaş üzerindeki bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir tehdit.

Virüs, tıpkı geçmiş varyantlarda olduğu gibi, damlacık yoluyla kolayca yayılıyor. Bu nedenle sonbahar döneminde uygulanan COVID-19 aşısı, ağır hastalığa karşı en güçlü koruma aracı olarak öne çıkıyor.

Belirtiler zaman içinde değişti. Günümüzde çoğu kişi hastalığı nezle benzeri semptomlarla geçiriyor. Ateş, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve tat-koku kaybı en sık bildirilen şikayetler arasında.

Son dönemde "jilet gibi boğaz" olarak tanımlanan şiddetli boğaz ağrısı da yeni varyantlarla ilişkilendiriliyor.

COVID-19 AŞISI KİMLER İÇİN?

75 yaş ve üzerindekiler

Yaşlı bakım evlerinde kalanlar

6 ay üzeri olup bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler

