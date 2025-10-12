Grip mi, nezle mi, COVID mi? Hangi belirti hangi hastalığa ait? Ayırt etmenin en basit yolu

GRİP: SOĞUK ALGINLIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLASI

Grip, burun, boğaz ve akciğerleri etkileyen viral bir enfeksiyon. Genellikle kış aylarında görülüyor ve sıradan bir soğuk algınlığından çok daha ağır seyrediyor.

Soğuk algınlığında belirtiler yavaş gelişirken, gripte ateş, kas ağrısı ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor.

Her yıl binlerce kişi grip nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Geçtiğimiz kış yaklaşık 8 bin ölüm grip ile ilişkilendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre daha yüksek olsa da 2022-2023 sezonundaki 16 bin ölümün altında kaldı.

Geçen yıl uygulanan grip aşısı, ciddi hastalık riskini büyük ölçüde azalttı. 65 yaş üzerindekilerde hastaneye yatış oranında yüzde 40, 2 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 75'e varan azalma sağlandı.