Viral Galeri Viral Liste Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

2026 DV Lottery için geri sayım sürerken, takvimin hala netleşmemesi başvuru adaylarını endişelendiriyor. Geçen yıl 2 Ekim–7 Kasım arasında alınan başvurular bu yıl süreçte bir gecikme olup olmadığını gündeme taşıdı. Pasaport zorunluluğunun geri geleceği ve 1 dolarlık başvuru ücreti alınacağı iddiaları tartışılırken, milyonlarca kişi 'Green Card başvuruları ne zaman açılacak, süreç nasıl işleyecek?' sorusunun yanıtını arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:23
Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

DV-2026 Green Card çekilişi için geri sayım devam ederken, bu yıl başvuru takviminin hâlâ açıklanmamış olması soru işaretlerini artırdı. Amerikan Kongresi tarafından yürütülen Çeşitlilik Vizesi Programı'na katılmayı planlayan adaylar, sürecin neden başlamadığına ilişkin açıklama arayışını sürdürüyor. Pasaport zorunluluğu ve sembolik kayıt ücreti gibi yeni düzenleme iddiaları da gündemi meşgul ediyor. DV-2026 dönemine ilişkin son gelişmeler, sürecin hangi gerekçelerle geciktiğine dair ipuçları barındırıyor.

Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

BAŞVURULARIN GECİKME NEDENİ TARTIŞILIYOR

Son günlerde en yoğun tartışılan konu, başvurulardan ücret alınacağı iddiası oldu. Bazı kaynaklarda, sistemde yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle 1 dolarlık bir kayıt ücretinin devreye alınacağı öne sürüldü. Bu ücretin yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık ek gelir sağlayacağı tahmin edilirken, söz konusu düzenlemenin gecikmeye yol açtığı iddiası netlik kazanmış değil.

Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

Bunun yanında, kısa süre önce yeniden gündeme gelen pasaport zorunluluğu da tartışmalar arasında. Trump yönetiminin hazırladığı tasarıyla tüm başvuranlar için pasaport şartının geri getirilebileceği belirtilmişti. Ancak yasal sürecin tamamlanmamış olması nedeniyle bu yıl uygulanması beklenmiyor.

Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

ABD'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "DV-2027 AÇIK DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İşleri, dolaşımda yer alan bilgi kirliliğine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, mevcut kayıt dönemlerinin açık olmadığına dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun başladığına yönelik iddia ve duyurular gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıt tarihleri ve süreçteki değişiklikler hazır olduğunda bakanlık tarafından duyurulacaktır."

Yetkililer, başvuru tarihinin ilan edilmesiyle birlikte resmî kanallar üzerinden bilgilendirme yapılacağını vurguladı.

Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Green Card çekilişine katılım ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Başvurular yalnızca DV Lottery'nin resmî internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden kabul ediliyor. Formun eksiksiz doldurulması, yüklenen fotoğrafların teknik koşullara uygun olması ve kişisel bilgilerin hatasız girilmesi sürecin en kritik aşamaları arasında bulunuyor.

SON DAKİKA