Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?
2026 DV Lottery için geri sayım sürerken, takvimin hala netleşmemesi başvuru adaylarını endişelendiriyor. Geçen yıl 2 Ekim–7 Kasım arasında alınan başvurular bu yıl süreçte bir gecikme olup olmadığını gündeme taşıdı. Pasaport zorunluluğunun geri geleceği ve 1 dolarlık başvuru ücreti alınacağı iddiaları tartışılırken, milyonlarca kişi 'Green Card başvuruları ne zaman açılacak, süreç nasıl işleyecek?' sorusunun yanıtını arıyor.
