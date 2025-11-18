Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?

DV-2026 Green Card çekilişi için geri sayım devam ederken, bu yıl başvuru takviminin hâlâ açıklanmamış olması soru işaretlerini artırdı. Amerikan Kongresi tarafından yürütülen Çeşitlilik Vizesi Programı'na katılmayı planlayan adaylar, sürecin neden başlamadığına ilişkin açıklama arayışını sürdürüyor. Pasaport zorunluluğu ve sembolik kayıt ücreti gibi yeni düzenleme iddiaları da gündemi meşgul ediyor. DV-2026 dönemine ilişkin son gelişmeler, sürecin hangi gerekçelerle geciktiğine dair ipuçları barındırıyor.