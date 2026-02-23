CANLI YAYIN
Gramda 10.000 TL barajına dikkat! İslam Memiş’ten “soygun” uyarısı: Bu işlemler tehlikeli

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

23 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar sürebileceğini söyledi. Ons altında kısa sürede yaşanan 300 dolarlık hareketliliğe dikkat çeken Memiş, bu sürecin küçük yatırımcı açısından risk barındırdığını vurguladı ve krediyle ya da kaldıraçlı işlemlerle yapılan yatırımlara karşı açık uyarıda bulundu.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaların seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki sert hareketlere, küresel siyasi gelişmelere ve yatırımcı davranışlarına değinen Memiş, özellikle 2026'ya kadar uzanan süreçte dalgalı bir piyasa yapısının süreceğini söyledi.

"MANİPÜLASYON PİYASASI DEVAM EDECEK"

Altın fiyatlarının son dönemde sert iniş çıkışlar yaşadığını hatırlatan Memiş, bu hareketliliğin tesadüf olmadığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta gelen bir anlaşma haberi sonrası ons altının 4.850 dolara kadar gerilediğini, ardından kısa sürede 5.150 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, aradaki 300 dolarlık farkın büyük kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

📌"Geçen hafta salı günü anlaşma haberi geldi diye 4.850 dolara gerileyen ons altın bugün 5.150 dolar seviyesinde. Arada 300 dolar var. 150 dolar aşağı, 150 dolar yukarı yaptı. Bu aradaki 300 dolardan kim kazanıyor? Onlar kazanıyor. Tonlara vurduğunuz zaman milyar dolarlar kazanıyorlar."

Yıl sonuna kadar her ay benzer dalgalanmaların yaşanacağını söyleyen Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var. 10 ay boyunca her ay piyasaları rahat bırakmayacaklar. Her ay bu manipülasyon piyasasını göreceğiz" dedi.

KÜRESEL RİSKLER VE ABD CEPHESİ

Memiş, küresel gelişmelere de dikkat çekti. ABD'de Yüksek Mahkeme ile eski Başkan Donald Trump arasında yaşanan gerilime işaret ederek siyasi risklerin arttığını söyledi.

📌"Geçen hafta Trump'a Yüksek Mahkeme'den sert bir uyarı geldi, yetkileri sınırlandırıldı. Ama çıktı, '%10 mu? Ben %15 yapıyorum' dedi. Burada çok ciddi bir siyasi risk var."

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bağımsızlığına yönelik olası tartışmaların da piyasalar açısından belirleyici olabileceğini dile getiren Memiş, "FED'in bağımsızlığı ciddi anlamda sorgulanır ve Powell haklı bulunursa iş farklı bir yola gider. Amerika'da rüzgar tersine dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ticaret politikalarına da değinen Memiş, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen mücadelenin yalnızca dış ticareti değil, küresel dengeleri de etkilediğini belirtti.

"Dünya ticaretini bozduğun zaman senin ekonomin de bozuluyor."

YATIRIMCIYA UYARI: "BU YIL HAYAL KURMAYIN"

Küçük yatırımcılara özellikle temkinli olmaları çağrısında bulunan Memiş, geçtiğimiz yıl altın ve gümüşte yaşanan yüksek getirilerin bu yıl tekrarlanacağı beklentisinin riskli olduğunu söyledi.

"Geçen yıl altın %110, gümüş %200 getirdi diye bu yıl da aynı olacak diye hayal kurmayın. Evimi satayım, arabamı satayım, kredi çekeyim altın alayım diyenler hedefte. Özellikle kaldıraçlı ve krediyle işlem yapanları soyacaklar."

Yılın ilk günlerinde yaşanan hızlı yükseliş sırasında 8.000 liradan altın alan yatırımcıları hatırlatan Memiş, "Kuyruk oluştu, kredi çekip altın aldılar. Ne oldu? Ellerinde kaldı" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

📍Kapalıçarşı'da gram altının 7.472 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, fiyatlar yükseldikçe yatırımcı psikolojisinin değiştiğini söyledi.

"Geçen hafta 7.200 liraya kadar geriledi, her şey süt limandı. Ama 8.000 lira kırılınca yine kuyruk olur. 9.000 lira olunca daha fazla olur. 10.000 lira olunca piyasada altın kalmaz. Türkiye böyle."

📍Yatırımcıların genellikle sakin dönemlerde değil, yeni zirveler görüldüğünde alım yaptığını belirten Memiş, bunun ciddi risk taşıdığını dile getirdi.

"Belirsizliğin olduğu ortamda bugün aldığınız altın ya da gümüşü yarın bozdurduğunuzda zarar etme olasılığınız var. Sürekli kar eden bir piyasa yok karşınızda."

"DÜNYA İYİ BİR YERE GİTMİYOR"

📍Konuşmasında küresel tabloya da değinen Memiş, piyasalarda belirsizliğin hakim olduğunu vurguladı.

"Dünya iyi bir yere gitmiyor. Manipülasyon yapıyorlar, insanları kaygılı ve panik halde yatırım yapmaya yönlendiriyorlar. Ama belirsizlik var."

