Gramda 10.000 TL barajına dikkat! İslam Memiş’ten “soygun” uyarısı: Bu işlemler tehlikeli

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaların seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki sert hareketlere, küresel siyasi gelişmelere ve yatırımcı davranışlarına değinen Memiş, özellikle 2026'ya kadar uzanan süreçte dalgalı bir piyasa yapısının süreceğini söyledi.

"MANİPÜLASYON PİYASASI DEVAM EDECEK"

Altın fiyatlarının son dönemde sert iniş çıkışlar yaşadığını hatırlatan Memiş, bu hareketliliğin tesadüf olmadığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta gelen bir anlaşma haberi sonrası ons altının 4.850 dolara kadar gerilediğini, ardından kısa sürede 5.150 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, aradaki 300 dolarlık farkın büyük kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

📌"Geçen hafta salı günü anlaşma haberi geldi diye 4.850 dolara gerileyen ons altın bugün 5.150 dolar seviyesinde. Arada 300 dolar var. 150 dolar aşağı, 150 dolar yukarı yaptı. Bu aradaki 300 dolardan kim kazanıyor? Onlar kazanıyor. Tonlara vurduğunuz zaman milyar dolarlar kazanıyorlar."

Yıl sonuna kadar her ay benzer dalgalanmaların yaşanacağını söyleyen Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var. 10 ay boyunca her ay piyasaları rahat bırakmayacaklar. Her ay bu manipülasyon piyasasını göreceğiz" dedi.