Gramda 10.000 TL barajına dikkat! İslam Memiş’ten “soygun” uyarısı: Bu işlemler tehlikeli
23 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki sert dalgalanmaların yıl sonuna kadar sürebileceğini söyledi. Ons altında kısa sürede yaşanan 300 dolarlık hareketliliğe dikkat çeken Memiş, bu sürecin küçük yatırımcı açısından risk barındırdığını vurguladı ve krediyle ya da kaldıraçlı işlemlerle yapılan yatırımlara karşı açık uyarıda bulundu.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında piyasaların seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki sert hareketlere, küresel siyasi gelişmelere ve yatırımcı davranışlarına değinen Memiş, özellikle 2026'ya kadar uzanan süreçte dalgalı bir piyasa yapısının süreceğini söyledi.
"MANİPÜLASYON PİYASASI DEVAM EDECEK"
Altın fiyatlarının son dönemde sert iniş çıkışlar yaşadığını hatırlatan Memiş, bu hareketliliğin tesadüf olmadığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta gelen bir anlaşma haberi sonrası ons altının 4.850 dolara kadar gerilediğini, ardından kısa sürede 5.150 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, aradaki 300 dolarlık farkın büyük kazanç kapısı olduğunu ifade etti.
📌"Geçen hafta salı günü anlaşma haberi geldi diye 4.850 dolara gerileyen ons altın bugün 5.150 dolar seviyesinde. Arada 300 dolar var. 150 dolar aşağı, 150 dolar yukarı yaptı. Bu aradaki 300 dolardan kim kazanıyor? Onlar kazanıyor. Tonlara vurduğunuz zaman milyar dolarlar kazanıyorlar."
Yıl sonuna kadar her ay benzer dalgalanmaların yaşanacağını söyleyen Memiş, "Yılın bitmesine 10 ay var. 10 ay boyunca her ay piyasaları rahat bırakmayacaklar. Her ay bu manipülasyon piyasasını göreceğiz" dedi.
KÜRESEL RİSKLER VE ABD CEPHESİ
Memiş, küresel gelişmelere de dikkat çekti. ABD'de Yüksek Mahkeme ile eski Başkan Donald Trump arasında yaşanan gerilime işaret ederek siyasi risklerin arttığını söyledi.
📌"Geçen hafta Trump'a Yüksek Mahkeme'den sert bir uyarı geldi, yetkileri sınırlandırıldı. Ama çıktı, '%10 mu? Ben %15 yapıyorum' dedi. Burada çok ciddi bir siyasi risk var."
ABD Merkez Bankası'nın (FED) bağımsızlığına yönelik olası tartışmaların da piyasalar açısından belirleyici olabileceğini dile getiren Memiş, "FED'in bağımsızlığı ciddi anlamda sorgulanır ve Powell haklı bulunursa iş farklı bir yola gider. Amerika'da rüzgar tersine dönebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Trump'ın ticaret politikalarına da değinen Memiş, gümrük tarifeleri üzerinden yürütülen mücadelenin yalnızca dış ticareti değil, küresel dengeleri de etkilediğini belirtti.
"Dünya ticaretini bozduğun zaman senin ekonomin de bozuluyor."