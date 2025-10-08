Gram altın rekor kırdı, dolandırıcılar devrede! İnternetten altın alınır mı? Uzman isim A Haber’de anlattı
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte birçok yatırımcı internet üzerinden altın almaya yöneldi. Ancak bu durum, güvenilir olmayan siteler aracılığıyla yapılan alışverişlerde ciddi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Peki internet üzerinden altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Güvenli yatırım yapmak isteyenler hangi yolları tercih etmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:07