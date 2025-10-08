Viral Galeri Viral Liste Gram altın rekor kırdı, dolandırıcılar devrede! İnternetten altın alınır mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Gram altın rekor kırdı, dolandırıcılar devrede! İnternetten altın alınır mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte birçok yatırımcı internet üzerinden altın almaya yöneldi. Ancak bu durum, güvenilir olmayan siteler aracılığıyla yapılan alışverişlerde ciddi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Peki internet üzerinden altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Güvenli yatırım yapmak isteyenler hangi yolları tercih etmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı.

Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:07
Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, yatırımcıları hızlı kazanç arayışına itti. Gram altının 5 bin 300 lirayı aşmasının ardından birçok kişi internet üzerinden kredi kartıyla altın almaya yöneldi. İnternetten altın alımları ise birçok vatandaşı mağdur etti. Sipariş edilen altınların bir kısmı gümüş ya da sahte ürün çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

İNTERNETTEN ALTIN ALINIR MI?

Faruk Erdem, internetten altın alışverişinin büyük bir risk taşıdığını belirterek "Postada o altını bekler. Sonra postadan çıkan paketin içine açar ve onun içinden altın çıkmaz." dedi. Çevrim içi alışveriş yerine, fiziki altın mağazalarından alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti.

SAHTE ALTIN MAĞDURLARI ARTIYOR!
Erdem, "Türkiye'nin neresine gidersen git her köşe başında bir tane kuyumcu esnafı var." diyerek internetten altın alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşların ucuz altın fırsatlarına kanmaması gerektiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Normal mantık gidip bildiğin kuyumcudan altını almayı öneriyorum. Bunu da yapmıyorsan yani saklayacak durumun yoksa evde yastık altında. Bankalar var, kurum kuruluşlar var, aracı kurumlar var. Yatırım yapmak için gram altın alabiliyorsun bankadan. Borsada altın hisseleri var. Yani illa altına yatırım yapmak istiyorsan yok hani kadınların hani merakı var Türkiye'de takı olarak almak istiyorsan koluna, boynuna takmak istiyorsan yine kuyumcu esnafı var. Hepsi denetlenmiş. Tamam bazen kuyumcu esnafının içinde de çürük elmalar çıkıyor da. Tanıdık bildiğiniz bir yere gidin oradan alın."

UCUZ ALTIN FIRSATLARINA KANMAYIN

Erdem, internetten altın siparişi verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "5.000 liralık çeyrek altını 3.000 liraya satıyor. Şimdi o ucuz buldum diye 3.000, 2.900 lira fiyat vermiş. Ucuz buldum diye alırsan ucuz etin yahnisi da böyle oluyor işte. Geçmiş olsun. Öyle bir şey mümkün değil."

