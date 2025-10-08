Gram altın rekor kırdı, dolandırıcılar devrede! İnternetten altın alınır mı? Uzman isim A Haber’de anlattı

"Normal mantık gidip bildiğin kuyumcudan altını almayı öneriyorum. Bunu da yapmıyorsan yani saklayacak durumun yoksa evde yastık altında. Bankalar var, kurum kuruluşlar var, aracı kurumlar var. Yatırım yapmak için gram altın alabiliyorsun bankadan. Borsada altın hisseleri var. Yani illa altına yatırım yapmak istiyorsan yok hani kadınların hani merakı var Türkiye'de takı olarak almak istiyorsan koluna, boynuna takmak istiyorsan yine kuyumcu esnafı var. Hepsi denetlenmiş. Tamam bazen kuyumcu esnafının içinde de çürük elmalar çıkıyor da. Tanıdık bildiğiniz bir yere gidin oradan alın."