Gram altın 6.500 TL’ye dayandı, gözler 7.000 TL’de! Faruk Erdem’den yıl sonu senaryosu

Faruk Erdem, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına işaret ederek, Grönland meselesinin yalnızca siyasi değil, ekonomik sonuçlar da doğurduğunu söyledi. Trump'ın, planlarına karşı çıkacak ülkelere ek vergi uygulayacağını açıkça dile getirdiğini hatırlatan Erdem, bu tehdidin özellikle Avrupa'yı hedef aldığını ifade etti.

Bu gelişmelerin Avrupa cephesinde de hareketliliğe yol açtığını belirten Erdem, Almanya'nın askerlerini sessizce geri çektiğini ve Avrupalı liderlerin konuyla ilgili acil bir toplantı hazırlığında olduğunu aktardı. Tüm bu adımların yeni bir ticaret savaşı ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Ons altındaki artışla gram altının birebir paralel hareket ettiğini vurgulayan Erdem, "Ons ne kadar yükseliyorsa gram altın da aynı oranda yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel gerilimin piyasalara yansımasının gecikmediğini belirten Erdem, altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını söyledi. Ek vergi tehdidinin ardından ons altının yaklaşık yüzde 2 artışla 4.665 dolara yükseldiğini ifade eden Erdem, iç piyasada ise gram altının 6.500 liraya dayandığını kaydetti.

ABD'de Fed Başkanı üzerinden yürüyen tartışmaların da piyasaları tedirgin ettiğini ifade eden Erdem, bu ortamda yatırımcıların çelişkili yorumlar arasında kaldığını aktardı.

Altındaki yükseliş trendinin geçici olmadığını savunan Faruk Erdem, küresel krizlerin ve belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda güvenli liman talebinin artmaya devam edeceğini dile getirdi. Trump'ın attığı adımların krizleri körüklediğini belirten Erdem, bu durumun yatırımcı psikolojisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

"HERKESİN SÖYLEDİĞİNE KULAK ASMAYIN"

Piyasada çok sayıda uçuk tahmin dolaştığını belirten Erdem, yatırımcıları bu konuda uyardı. Kimi çevrelerin gram altın için 8 bin liradan sert düşüş senaryoları, kimilerinin ise 12 bin lira tahminleri dile getirdiğini hatırlatan Erdem, bu tür söylemlerin yatırımcıyı daha da kararsız hale getirdiğini söyledi.

"Bugünden yarına gelişmeler değişebiliyor, rakamlar da buna bağlı olarak anında farklılaşıyor" diyen Erdem, sağlıklı bir yatırım için tek bir göstergeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.