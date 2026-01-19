Gram altın 6.500 TL’ye dayandı, gözler 7.000 TL’de! Faruk Erdem’den yıl sonu senaryosu

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem, küresel gelişmelerin altın ve gümüş piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, özellikle Grönland üzerinden tırmanan gerilimin ticaret savaşlarına evrildiğine dikkat çekerek, bu sürecin emtia fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Faruk Erdem, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına işaret ederek, Grönland meselesinin yalnızca siyasi değil, ekonomik sonuçlar da doğurduğunu söyledi. Trump'ın, planlarına karşı çıkacak ülkelere ek vergi uygulayacağını açıkça dile getirdiğini hatırlatan Erdem, bu tehdidin özellikle Avrupa'yı hedef aldığını ifade etti.

ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Bu gelişmelerin Avrupa cephesinde de hareketliliğe yol açtığını belirten Erdem, Almanya'nın askerlerini sessizce geri çektiğini ve Avrupalı liderlerin konuyla ilgili acil bir toplantı hazırlığında olduğunu aktardı. Tüm bu adımların yeni bir ticaret savaşı ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Küresel gerilimin piyasalara yansımasının gecikmediğini belirten Erdem, altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını söyledi. Ek vergi tehdidinin ardından ons altının yaklaşık yüzde 2 artışla 4.665 dolara yükseldiğini ifade eden Erdem, iç piyasada ise gram altının 6.500 liraya dayandığını kaydetti.

Ons altındaki artışla gram altının birebir paralel hareket ettiğini vurgulayan Erdem, "Ons ne kadar yükseliyorsa gram altın da aynı oranda yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SÜREÇ BİTMEDİKÇE YÜKSELİŞ DEVAM EDER"

Altındaki yükseliş trendinin geçici olmadığını savunan Faruk Erdem, küresel krizlerin ve belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda güvenli liman talebinin artmaya devam edeceğini dile getirdi. Trump'ın attığı adımların krizleri körüklediğini belirten Erdem, bu durumun yatırımcı psikolojisini de olumsuz etkilediğini söyledi.

ABD'de Fed Başkanı üzerinden yürüyen tartışmaların da piyasaları tedirgin ettiğini ifade eden Erdem, bu ortamda yatırımcıların çelişkili yorumlar arasında kaldığını aktardı.

"HERKESİN SÖYLEDİĞİNE KULAK ASMAYIN"

Piyasada çok sayıda uçuk tahmin dolaştığını belirten Erdem, yatırımcıları bu konuda uyardı. Kimi çevrelerin gram altın için 8 bin liradan sert düşüş senaryoları, kimilerinin ise 12 bin lira tahminleri dile getirdiğini hatırlatan Erdem, bu tür söylemlerin yatırımcıyı daha da kararsız hale getirdiğini söyledi.

"Bugünden yarına gelişmeler değişebiliyor, rakamlar da buna bağlı olarak anında farklılaşıyor" diyen Erdem, sağlıklı bir yatırım için tek bir göstergeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

YATIRIMCI NE TAKİP ETMELİ?

Faruk Erdem'e göre yatırımcının en net şekilde izlemesi gereken gösterge ons altın. Ons altındaki hareketin gram altına doğrudan yansıdığını belirten Erdem, bu nedenle küresel piyasalardaki ons fiyatının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıl sonu için daha önce 7.000 lira seviyelerinin konuşulduğunu hatırlatan Erdem, gelinen noktada bu hedeflerin artık daha gerçekçi göründüğünü ifade etti.

BORSADA REKOR SERİSİ DEVAM EDEBİLİR

Erdem, değerlendirmesinde borsaya da ayrı bir parantez açtı. Borsada yukarı yönlü hareketin sürdüğünü ve rekor seviyelerin peş peşe geldiğini belirten Erdem, "Bundan sonraki her yükseliş yeni bir rekoru beraberinde getirebilir" dedi.

Yakın dönemde borsada 13.000-14.000 puan seviyelerinin görülebileceğini söyleyen Erdem, yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de piyasa göstergelerini dikkatle izlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

