Altında rekor üstüne rekor: Gram 7 bin TL’ye dayandı! Uzmandan yatırımcıya 3 maddelik yol haritası
Altın ve gümüşte rekor serisi devam ediyor. Küresel tansiyon yükseldikçe yatırımcılar güvenli limanlara daha hızlı yöneliyor. Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışı da piyasalardaki gerginliği artırdı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber'de ons altında 5.020 dolar, gram altında 8.000 TL üzeri seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.
Küresel piyasalarda artan gerilim, yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yöneltti. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ons altının yılın ilk haftalarında 400 dolar yükseldiğini belirtti. Uzman, ikinci yarı yıla ilişkin beklentilerini açıkladı, altın borçlanan vatandaşları uyardı.
GRAM ALTIN 7.000 LİRAYA YAKLAŞTI
Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin altını güvenli liman olarak öne çıkardığını söyledi. Memiş, ABD tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir emtia savaşı olduğunu belirtti. Altın ve gümüşe yönelik değerlendirmelerde bulunan uzman, şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılında %74 civarında uluslararası piyasalarda ons altın yatırımcısına kazandırdı. Gram altın %110 civarında kazandırmıştı. Daha yıla başlayalı 3 hafta oldu. Bu 3 haftalık süreç içerisinde ons altın 400 dolar yükseldi. Şu anda 4.720 dolar seviyesinde."
"ALTINDA İBRE HEP YUKARI"
Memiş, yılın ilk yarısında yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirterek ons altında 4.880 dolar seviyesinin aşılması halinde 5.020 doların gündeme gelebileceğini dile getirdi. Gram altın için ise 8.000 TL ve üzerindeki seviyelerin takip edildiğini kaydetti.
ALTIN VE GÜMÜŞTE İKİNCİ YARI SENARYOSU
Yılın ikinci yarısında bu ölçekte agresif yükselişler beklemediğini söyleyen Memiş, piyasanın daha sakin ve satış baskısının görülebildiği bir döneme girebileceğini ifade etti. "Sürekli yükselişlerden konuşuyoruz ama piyasa sonuçta düşüşler de mutlaka olacaktır." dedi.