Altında rekor üstüne rekor: Gram 7 bin TL’ye dayandı! Uzmandan yatırımcıya 3 maddelik yol haritası

ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın ve gümüşte rekor serisi devam ediyor. Küresel tansiyon yükseldikçe yatırımcılar güvenli limanlara daha hızlı yöneliyor. Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışı da piyasalardaki gerginliği artırdı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber'de ons altında 5.020 dolar, gram altında 8.000 TL üzeri seviyelerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda artan gerilim, yatırımcıyı yeniden güvenli limanlara yöneltti. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, ons altının yılın ilk haftalarında 400 dolar yükseldiğini belirtti. Uzman, ikinci yarı yıla ilişkin beklentilerini açıkladı, altın borçlanan vatandaşları uyardı.

GRAM ALTIN 7.000 LİRAYA YAKLAŞTI

Finans analisti İslam Memiş, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin altını güvenli liman olarak öne çıkardığını söyledi. Memiş, ABD tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir emtia savaşı olduğunu belirtti. Altın ve gümüşe yönelik değerlendirmelerde bulunan uzman, şu ifadeleri kullandı:

GRAM ALTIN 6 BİN 500 LİRAYI GEÇTİ 7 BİNE GİDİYOR
"2025 yılında %74 civarında uluslararası piyasalarda ons altın yatırımcısına kazandırdı. Gram altın %110 civarında kazandırmıştı. Daha yıla başlayalı 3 hafta oldu. Bu 3 haftalık süreç içerisinde ons altın 400 dolar yükseldi. Şu anda 4.720 dolar seviyesinde."

"ALTINDA İBRE HEP YUKARI"

Memiş, yılın ilk yarısında yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirterek ons altında 4.880 dolar seviyesinin aşılması halinde 5.020 doların gündeme gelebileceğini dile getirdi. Gram altın için ise 8.000 TL ve üzerindeki seviyelerin takip edildiğini kaydetti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE İKİNCİ YARI SENARYOSU

Yılın ikinci yarısında bu ölçekte agresif yükselişler beklemediğini söyleyen Memiş, piyasanın daha sakin ve satış baskısının görülebildiği bir döneme girebileceğini ifade etti. "Sürekli yükselişlerden konuşuyoruz ama piyasa sonuçta düşüşler de mutlaka olacaktır." dedi.

Finans analisti, düşüşleri etkileyebilecek iki başlığa dikkat çekti: "Bir; Türkiye'de altın ithalat yasağının kalkması ki bu yılın ben ikinci yarısında ithalat yasağının kalkmasını bekliyorum. Bu düşüşlerde de etkili olur.

İki; Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi gelirse ve ikinci yarıda tekrar dış diplomasi tarafında barış haberleri gelirse bu düşüş yönünde bir etkili olur. Bu ne demek oluyor; 4.800 dolar seviyesine dokunan ons altının 3.800 dolar seviyesine gerilemesi de sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

UZMAN YATIRIMCIYI UYARDI

Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıyı uyardı; mevcut fiyatlamalara göre izlenebilecek adımları üç başlıkta özetledi:

"1 - Altın borçlanmayacaksın. Eğer altın borçlanıyorsan 8.000'li 10.000'li rakamları kenarda tutman lazım.
2 - Elinde altının var, biriktirdin. Eğer nakite ihtiyacın yoksa beklemeye devam et.
3 - Altına ihtiyacın var, altın almak için fırsat kolluyorsun. Her düşüşü bir fırsat olarak değerlendir."

Uyarı: Bu haber yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır, yatırım tavsiyesi değildir.



