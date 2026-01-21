Altında rekor üstüne rekor: Gram 7 bin TL’ye dayandı! Uzmandan yatırımcıya 3 maddelik yol haritası

Finans analisti, düşüşleri etkileyebilecek iki başlığa dikkat çekti: "Bir; Türkiye'de altın ithalat yasağının kalkması ki bu yılın ben ikinci yarısında ithalat yasağının kalkmasını bekliyorum. Bu düşüşlerde de etkili olur.

İki; Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi gelirse ve ikinci yarıda tekrar dış diplomasi tarafında barış haberleri gelirse bu düşüş yönünde bir etkili olur. Bu ne demek oluyor; 4.800 dolar seviyesine dokunan ons altının 3.800 dolar seviyesine gerilemesi de sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

UZMAN YATIRIMCIYI UYARDI Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıyı uyardı; mevcut fiyatlamalara göre izlenebilecek adımları üç başlıkta özetledi: "1 - Altın borçlanmayacaksın. Eğer altın borçlanıyorsan 8.000'li 10.000'li rakamları kenarda tutman lazım.

2 - Elinde altının var, biriktirdin. Eğer nakite ihtiyacın yoksa beklemeye devam et.

3 - Altına ihtiyacın var, altın almak için fırsat kolluyorsun. Her düşüşü bir fırsat olarak değerlendir."

Uyarı: Bu haber yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır, yatırım tavsiyesi değildir.



