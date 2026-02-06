Gözünüzdeki bu detaya dikkat! Alzheimer riskini ele veriyor olabilir

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 23:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Zatürreye yol açan Chlamydia pneumoniae bakterisi, Alzheimer hastalarının retinasında daha yüksek seviyede bulundu. Cedars-Sinai araştırması, bakterinin iltihabı ve amiloid-beta birikimini artırarak bilişsel gerilemeyi şiddetlendirebileceğini ortaya koydu.

Solunum yollarında sık görülen bir bakteri, bu kez göz dokusunda ortaya çıktı. ABD'deki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırma, Chlamydia pneumoniae adlı bakterinin Alzheimer hastalarının retinasında daha yüksek seviyelerde bulunduğunu gösterdi.

Beyinle Göz Arasındaki Bağlantı Retina, gözün arka kısmında yer alır ve görmeyi sağlar. Ancak bilim insanlarına göre retina yalnızca görme organının bir parçası değil. Aynı zamanda beynin durumuna dair önemli sinyaller veriyor. Nörobilimci Maya Koronyo-Hamaoui, gözün beynin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Retinada görülen bakteriyel enfeksiyon ve kronik iltihap, beyindeki patolojik süreci yansıtıyor olabilir.

104 Kişinin Dokusu İncelendi Araştırma kapsamında yaşamını yitirmiş 104 kişinin göz ve beyin dokuları analiz edildi. Katılımcılar üç gruptaydı: ◾Alzheimer hastaları ◾Hafif bilişsel bozukluğu olanlar ◾Herhangi bir bilişsel sorunu olmayanlar Sonuçlar açık bir tablo ortaya koydu. Göz ve beyinde bakteri seviyesi yükseldikçe bilişsel gerileme daha ağır seyrediyordu. Ayrıca Alzheimer riskiyle bağlantılı APOE gen varyantına sahip kişilerde bakteri oranı daha yüksekti.

Laboratuvar Testleri Ne Gösterdi? Araştırmacılar yalnızca doku incelemesiyle yetinmedi. Hücre kültürleri ve hayvan modelleri üzerinde de deneyler yapıldı. Bu deneylerde bakterinin: ◾İltihabı artırdığı ◾Sinir hücresi ölümünü hızlandırdığı ◾Amiloid-beta protein birikimini yükselttiği tespit edildi. Amiloid-beta, Alzheimer hastalarının beyninde zararlı kümeler oluşturan temel proteinlerden biri olarak biliniyor.