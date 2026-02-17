Görenler photoshop sanıyor! Gövdesi gökkuşağı rengi olan ağaç gerçek çıktı

🪵 KERESTEDE RENK KAYBOLUYOR

Ağaç kesilip işlendiğinde gövdesindeki tüm renk etkisi ortadan kalkıyor. Kerestesi sade ve sıradan bir görünüme bürünüyor. Buna rağmen oldukça değerli. Mobilya, zemin kaplaması, inşaat malzemesi ve kağıt hamuru üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Hızlı büyümesi ve dayanıklı yapısı nedeniyle ticari açıdan cazip bir tür olarak görülüyor. Ne var ki bu durum doğadaki popülasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.