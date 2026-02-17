CANLI YAYIN
Görenler photoshop sanıyor! Gövdesi gökkuşağı rengi olan ağaç gerçek çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine'ye özgü Gökkuşağı Okaliptüsü, 80 metreye ulaşan boyu ve gövdesindeki neon yeşil, kırmızı, mor ve altın sarısı tonlarla dikkat çekiyor. Bu renk şöleni, ağacın kabuğunu sürekli yenilemesi ve tanen üretimiyle oluşuyor; ancak değerli kerestesi onu tehdit altına sokuyor.

Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen ve gövdesindeki sıra dışı renk geçişleriyle dikkat çeken Eucalyptus deglupta, doğanın en etkileyici ağaç türlerinden biri olarak öne çıkıyor. 80 metreye kadar uzayabilen bu dev ağaç, kabuğunu sürekli yenilemesi ve tanen üretimi sayesinde yeşilden mora, kırmızıdan altın sarısına uzanan bir renk dönüşümü yaşıyor.

🎨 RENKLERİN KAYNAĞI: DOĞAL BİR DÖNÜŞÜM

Ağacın gövdesinde altın sarısı, parlak sarı, neon yeşili, kızıl kırmızı, turuncu ve mavimsi mor tonlar bir arada görülebiliyor. Bu görüntü ilk bakışta dijital bir tasarımı andırsa da tamamen doğal bir sürecin sonucu.

Çoğu ağaç kalınlaşan kabuk katmanları oluştururken, Gökkuşağı Okaliptüsü kabuğunu ince şeritler halinde sürekli yeniliyor. Kahverengi dış kabuk soyulduğunda altından klorofil içeren parlak yeşil bir tabaka ortaya çıkıyor. Bu taze yüzey hava ile temas ettikçe değişim başlıyor.

🧪 TANENLE GELEN RENK DEĞİŞİMİ

Dış ortamla temas eden yeşil tabaka, ağacı mantar enfeksiyonlarına karşı koruyan doğal bileşikler üretmeye başlıyor. "Tanen" adı verilen bu bileşikler arttıkça renk mavi ve mor tonlarına kayıyor. Zamanla kırmızıya ve altın sarısına dönüşen yüzey, en sonunda tekrar kahverengiye ulaşıyor.

Bu döngü sürekli devam ediyor. Böylece ağacın gövdesi adeta yaşayan bir tabloya dönüşüyor. Ancak bu renk şöleni yalnızca dış yüzeyde görülüyor.

🪵 KERESTEDE RENK KAYBOLUYOR

Ağaç kesilip işlendiğinde gövdesindeki tüm renk etkisi ortadan kalkıyor. Kerestesi sade ve sıradan bir görünüme bürünüyor. Buna rağmen oldukça değerli. Mobilya, zemin kaplaması, inşaat malzemesi ve kağıt hamuru üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Hızlı büyümesi ve dayanıklı yapısı nedeniyle ticari açıdan cazip bir tür olarak görülüyor. Ne var ki bu durum doğadaki popülasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

⚠️ TEHDİT ALTINDA BİR GÜZELLİK

Aşırı kesim ve ticari kullanım, türü risk altına soktu. International Union for Conservation of Nature tarafından yayımlanan Kırmızı Liste'ye göre Gökkuşağı Okaliptüsü tehdit altındaki türler arasında yer alıyor.

