Görenler ayırt edemedi! İpek Filiz Yazıcı’nın kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi
Müzisyen Ufuk Beydemir'le boşandıktan sonra gözlerden uzak bir dönem geçiren Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bu kez kız kardeşiyle verdiği pozlarla yeniden gündeme geldi. İki kardeş arasındaki şaşırtıcı benzerlik, takipçilerini şaşkına çevirdi.
Aşk 101 dizisinde hayat verdiği "Işık" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2020 yılında "Ay Tenli Kadın" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan müzisyen Ufuk Beydemir ile yaşadığı birlikteliği 2022'de evlilikle taçlandırmıştı.
İtalya'da gerçekleşen romantik nikâhlarıyla uzun süre gündem olan çiftin boşanma kararı ise herkesi şaşırtmıştı.
''GEÇEN HAFTA YOLLARIMIZI AYIRDIK''
Yazıcı, "ayrılık" açıklamasını takipçileriyle de paylaşmıştı:
''Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle...İpek ve Ufuk''
Yazıcı, tüm bunların ardından, kendisinden 7 yaş küçük kız kardeşiyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından kardeşiyle birlikte çekilmiş karelerini paylaşan Yazıcı, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İki kardeş arasındaki şaşırtıcı benzerlik, sosyal medyada adeta olay oldu. Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı, fotoğrafların altına yorum yağdırdı.