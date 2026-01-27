Google hakkında ürküten iddia: Özel konuşmalar kaydedildi mi? 68 milyon dolarlık uzlaşma

ABD'de teknoloji devi Google'a karşı açılan toplu davada dikkat çekici bir uzlaşmaya gidildi. Şirket, akıllı telefonlar ve sesli asistan cihazları üzerinden kullanıcıları yasa dışı şekilde dinlediği ve bu verileri reklamverenlerle paylaştığı iddiaları kapsamında davacılarla anlaşmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

"HEY GOOGLE" DEMEDEN KAYIT İDDİASI

Google, bugüne kadar sesli asistan sistemlerinin yalnızca "Hey Google" gibi bir etkinleştirme komutu verildiğinde kayıt yaptığını savunuyordu. Ancak davaya konu olan şikayetlerde, kullanıcıların bu çağrıyı yapmadan da cihazların devreye girdiği ve konuşmaları kaydettiği ileri sürüldü.

Davacılar, finansal meseleler, kişisel tercihler ve iş hayatına dair özel konuşmaların dahi kayda alındığını iddia etti. Bu kayıtların daha sonra reklam veren şirketlerle paylaşıldığı öne sürüldü.