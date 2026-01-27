Google hakkında ürküten iddia: Özel konuşmalar kaydedildi mi? 68 milyon dolarlık uzlaşma
ABD'de görülen toplu davada Google, sesli asistan sistemleri üzerinden kullanıcıları izinsiz dinlediği ve bu kayıtları reklamverenlerle paylaştığı iddialarıyla 68 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Kaliforniya'da yürütülen dava kapsamında şirket, uzun sürebilecek yargı sürecinden kaçınmak için tüketicilere tazminat ödemeyi kabul ederken, anlaşmanın ayrıntıları da netleşti.
ABD'de teknoloji devi Google'a karşı açılan toplu davada dikkat çekici bir uzlaşmaya gidildi. Şirket, akıllı telefonlar ve sesli asistan cihazları üzerinden kullanıcıları yasa dışı şekilde dinlediği ve bu verileri reklamverenlerle paylaştığı iddiaları kapsamında davacılarla anlaşmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
"HEY GOOGLE" DEMEDEN KAYIT İDDİASI
Google, bugüne kadar sesli asistan sistemlerinin yalnızca "Hey Google" gibi bir etkinleştirme komutu verildiğinde kayıt yaptığını savunuyordu. Ancak davaya konu olan şikayetlerde, kullanıcıların bu çağrıyı yapmadan da cihazların devreye girdiği ve konuşmaları kaydettiği ileri sürüldü.
Davacılar, finansal meseleler, kişisel tercihler ve iş hayatına dair özel konuşmaların dahi kayda alındığını iddia etti. Bu kayıtların daha sonra reklam veren şirketlerle paylaşıldığı öne sürüldü.
DAVA KALİFORNİYA'DA GÖRÜLDÜ
Toplu dava ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görüldü. Sürecin uzlaşmayla sonuçlanması halinde Google'ın, tüketicilerin tüm taleplerini, mahkemece onaylanan avukat ücretlerini ve diğer yasal masrafları karşılayacak bir fona toplam 68 milyon dolar aktarması bekleniyor.
Şirketin, uzun sürebilecek ve sonucu belirsiz bir yargı sürecinin maliyetlerinden kaçınmak için bu yolu tercih ettiği ifade ediliyor.
TÜKETİCİLERE TAZMİNAT YOLU AÇILIYOR
Uzlaşma kapsamında kullanıcılar, en fazla üç Google cihazı için tazminat talebinde bulunabilecek. Alınacak ödeme miktarı ise yapılan başvuru sayısına göre değişecek. Kişi başına düşecek tutarın başvuru yoğunluğuna bağlı olarak belirleneceği belirtiliyor.
APPLE DAVASIYLA BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ
Google davası, Apple'ın Siri sesli asistanı hakkında açılan benzer bir toplu davayı da yeniden gündeme getirdi. Apple, Siri'nin özel veya gizli konuşmaları dinlediği iddialarıyla karşı karşıya kalmış ve bu dava kapsamında 95 milyon dolarlık bir anlaşmaya gitmişti. Apple cihaz sahipleri, bu anlaşma çerçevesinde kişi başına yaklaşık 8 ila 40 dolar arasında değişen ödemeler almaya başladı.
Teknoloji devlerine yönelik bu davalar, sesli asistan sistemlerinin gizlilik sınırları ve kullanıcı verilerinin korunması konusundaki tartışmaları bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.