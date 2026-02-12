Gönüllere şifa, dertlere deva! 13 Şubat Cuma Hutbesi’nde Ramazan ve bereket vurgusu yapıldı

Türkiye genelinde 13 Şubat Cuma günü camilerde okunacak olan Cuma hutbesinde, yaklaşan Ramazan-ı şerifin manevi atmosferi ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ramazan İklimi" başlıklı hutbede, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu, orucun takvaya ulaştırdığı ve toplumda birlik ile dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

"Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara Suresi, 2/185)

Hutbede, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ile olan güçlü bağına dikkat çekildi. Kur'an'ın insanlık için bir hidayet rehberi olduğu belirtilerek Bakara Suresi'nin 185. ayeti hatırlatıldı.

ORUÇ VE TAKVA BİLİNCİ

Hutbede orucun sadece aç kalmak olmadığı, insanı terbiye eden ve takvaya ulaştıran bir ibadet olduğu belirtildi. Bu kapsamda Bakara Suresi'nin 183. ayetine yer verilerek şu ifadeler aktarıldı:

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz." (Bakara Suresi, 2/183)