Gönüllere şifa, dertlere deva! 13 Şubat Cuma Hutbesi’nde Ramazan ve bereket vurgusu yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket iklimine dikkat çekildi. Hutbede Kur'an, oruç, yardımlaşma ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.

Türkiye genelinde 13 Şubat Cuma günü camilerde okunacak olan Cuma hutbesinde, yaklaşan Ramazan-ı şerifin manevi atmosferi ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ramazan İklimi" başlıklı hutbede, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu, orucun takvaya ulaştırdığı ve toplumda birlik ile dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.

RAMAZAN VE KUR'AN VURGUSU

Hutbede, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ile olan güçlü bağına dikkat çekildi. Kur'an'ın insanlık için bir hidayet rehberi olduğu belirtilerek Bakara Suresi'nin 185. ayeti hatırlatıldı.

"Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara Suresi, 2/185)

ORUÇ VE TAKVA BİLİNCİ

Hutbede orucun sadece aç kalmak olmadığı, insanı terbiye eden ve takvaya ulaştıran bir ibadet olduğu belirtildi. Bu kapsamda Bakara Suresi'nin 183. ayetine yer verilerek şu ifadeler aktarıldı:

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz." (Bakara Suresi, 2/183)

KARDEŞLİK, DAYANIŞME VE TOPLUMSAL BİRLİK

Hutbede Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren yönüne de dikkat çekildi. Yetim, öksüz, fakir ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Hutbede Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) hadisine yer verildi.Bu hadisin Sahih-i Müslim, Birr 32 rivayetinde yer aldığı belirtilerek, Ramazan'ın kardeşlik bağlarını güçlendiren bir iklim sunduğu ifade edildi.

"Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."

BEREKET, İBADET VE MANEVİ ARINMA

Hutbede sahur, mukabele, teravih namazı, zekat, fitre ve sadaka gibi ibadetlerin Ramazan ayının bereketini artırdığına dikkat çekildi. Özellikle ailece iftar yapmanın ve camilerde teravih namazı kılmanın toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiği ifade edildi.

Ayrıca Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) Ramazan ayına dair hadisi de hatırlatıldı. Bu hadisin Nesâî, Sıyâm 5 rivayetinde geçtiği kaydedildi.

"Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır..."

MODERN HAYATTA RAMAZAN BİLİNCİ

Diyanet yetkilileri, hutbede verilen mesajlarla modern hayatın yoğun temposu içinde manevi dengenin korunmasının hedeflendiğini belirtti. Ramazan ayının, bireyleri Kur'an'la buluşturan, aile bağlarını güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran bir fırsat olduğu ifade edildi.

Hutbede, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin hikmetlerini kuşanma çağrısı yapılarak tüm İslam âleminin Ramazan-ı şerifi tebrik edildi.

13 ŞUBAT CUMA HUTBESİ TAM METNİ

RAMAZAN İKLİMİ

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı şerifin gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Perşembe günü bu kutlu ayın ilk gününü idrak edeceğiz.

Ramazan-ı şerif, bize Kur'an-ı Kerim'le gelir. Yüce Rabbimizin buyurduğu üzere, "Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." Evet, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, yolumuzu aydınlatır. Gönüllerimize şifa, dertlerimize deva olur. Kur'an, bizi şereflendirir. Kötülüklerden bizi korur. Ahlakıyla bizi süsler. Cömertliğiyle bize ikramda bulunur. Şefaatiyle bizi cennete dâhil eder.

Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize oruçla gelir. Oruç; bedenimize sıhhat, ruhumuza sekinet, hanelerimize huzur getirir. Oruç; bizi terbiye eder, Cenâb-ı Hakk'ın rızasına yakınlaştırır. Kalplerimizi günah kirlerinden arındırır, bizi takvaya ulaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz."

Değerli Müslümanlar!

Ramazan-ı şerif, bize rahmetle gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatır. Ramazan-ı şerif; yetimiyle öksüzüyle, zenginiyle fakiriyle; genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla bizleri ümmet kılar. Bizi; akrabalarımız, komşularımız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle hemhâl eyler. Aramızdaki sevgi ve dostluğun pekişmesine katkı sunar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: "Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."

Kıymetli Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize bereketle gelir. Günahların bağışlandığı sahurla, teheccüdle seherlerimiz nurlanır. Gün boyunca okunan mukabelelerle gönlümüz huzura erer. Ülfet ve muhabbetin kaynağı iftar sofralarıyla evlerimiz, ailemizle birlikte coşkuyla eda ettiğimiz Teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir. Alın teri ile elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekâtlar, kardeşliğimizi pekiştirir.

Aziz Müslümanlar!

Recep ve Şaban ayı; Regâibiyle, Miracıyla, Beratıyla bizleri nasıl Ramazan-ı şerife hazırladıysa bizler de evlerimizi, işyerlerimizi, camilerimizi ve sokaklarımızı Ramazan-ı şerife hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım, gönüllerimizi birbirine yaklaştıralım. Kur'an'ın ilahi mesajlarını hayatımıza yansıtalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin hikmetlerini kuşanalım.

Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı şerifimizi tebrik ediyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyoruz: "Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır..."

