Gönüllere şifa, dertlere deva! 13 Şubat Cuma Hutbesi’nde Ramazan ve bereket vurgusu yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket iklimine dikkat çekildi. Hutbede Kur'an, oruç, yardımlaşma ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.
Türkiye genelinde 13 Şubat Cuma günü camilerde okunacak olan Cuma hutbesinde, yaklaşan Ramazan-ı şerifin manevi atmosferi ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ramazan İklimi" başlıklı hutbede, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğu, orucun takvaya ulaştırdığı ve toplumda birlik ile dayanışmayı güçlendirdiği vurgulandı.
RAMAZAN VE KUR'AN VURGUSU
Hutbede, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ile olan güçlü bağına dikkat çekildi. Kur'an'ın insanlık için bir hidayet rehberi olduğu belirtilerek Bakara Suresi'nin 185. ayeti hatırlatıldı.
"Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara Suresi, 2/185)
ORUÇ VE TAKVA BİLİNCİ
Hutbede orucun sadece aç kalmak olmadığı, insanı terbiye eden ve takvaya ulaştıran bir ibadet olduğu belirtildi. Bu kapsamda Bakara Suresi'nin 183. ayetine yer verilerek şu ifadeler aktarıldı:
"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz." (Bakara Suresi, 2/183)
KARDEŞLİK, DAYANIŞME VE TOPLUMSAL BİRLİK
Hutbede Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren yönüne de dikkat çekildi. Yetim, öksüz, fakir ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
Hutbede Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) hadisine yer verildi.Bu hadisin Sahih-i Müslim, Birr 32 rivayetinde yer aldığı belirtilerek, Ramazan'ın kardeşlik bağlarını güçlendiren bir iklim sunduğu ifade edildi.
"Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."