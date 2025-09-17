Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli'de veda çanları mı çalıyor?
TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın 185. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımla birlikte Cemile ve Veysel arasındaki yanlış anlaşılmalar, Taner'in icatları ve kasabada yaşananlar izleyiciyi meraklandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı'nda ayrılık çanları mı çalıyor? İşte diziye dair son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 17.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:49