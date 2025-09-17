Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli’de veda çanları mı çalıyor?

Gönül Dağı 185. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

TRT 1'nin yapımı Gönül Dağı, 184. bölümün ardından merakla beklenen 185. bölüm fragmanını yayınladı. Tanıtım Cemile ve Veysel arasındaki yanlış anlaşılmanın merkezde olduğu bir gerilimle başlıyor. Veysel'in ortadan kaybolması ve amcaoğullarının onu arayışı fragmanda dikkat çeken ilk sahneler arasında yer alıyor. Fragmanda Esra Öğretmen ile Kadir'in ilişkileri ön plana çıkacak. Öte yandan Taner ve Leyla arasında olası bir yakınlaşma sorusu izleyicileri düşündürüyor.

Fragman boyunca kasabada yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki duygusal çatışmalar ön plana çıkıyor. Veysel'in gizli yardım ettiği kadın ve çocuğu ile ilgili sırlar, Cemile'nin tepkisi ve Döndü'nün müdahalesi fragmanda izleyiciye aktarılıyor.