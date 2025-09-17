Viral Galeri Viral Liste Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli'de veda çanları mı çalıyor?

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın 185. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımla birlikte Cemile ve Veysel arasındaki yanlış anlaşılmalar, Taner'in icatları ve kasabada yaşananlar izleyiciyi meraklandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı'nda ayrılık çanları mı çalıyor? İşte diziye dair son gelişmeler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:49
Gönül Dağı 184. bölümün ardından yeni bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Kasabada yaşanan gelişmeler ve Cemile ile Veysel arasındaki gerilim dikkatleri üzerine çekti.

Gönül Dağı 185. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

TRT 1'nin yapımı Gönül Dağı, 184. bölümün ardından merakla beklenen 185. bölüm fragmanını yayınladı. Tanıtım Cemile ve Veysel arasındaki yanlış anlaşılmanın merkezde olduğu bir gerilimle başlıyor. Veysel'in ortadan kaybolması ve amcaoğullarının onu arayışı fragmanda dikkat çeken ilk sahneler arasında yer alıyor. Fragmanda Esra Öğretmen ile Kadir'in ilişkileri ön plana çıkacak. Öte yandan Taner ve Leyla arasında olası bir yakınlaşma sorusu izleyicileri düşündürüyor.

Fragman boyunca kasabada yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakterler arasındaki duygusal çatışmalar ön plana çıkıyor. Veysel'in gizli yardım ettiği kadın ve çocuğu ile ilgili sırlar, Cemile'nin tepkisi ve Döndü'nün müdahalesi fragmanda izleyiciye aktarılıyor.

Gönül Dağı 184. Bölümde Neler Oldu?

Son bölümde TVR Havacılık hisselerinin Süleyman'ın çocuklarına geçmesi, Kaya Ailesi'nde büyük sarsıntı yarattı. Veysel, kendini suçlarken amcaoğulları şirket için mücadele etti. Taner ise kasaba sorununu çözmek için yaptığı icat nedeniyle Taylan ile karşı karşıya geldi ve tüm icatları Süleyman'ın çocuklarına bırakarak yeni bir başlangıç yapma kararı aldı.

Cemile, Veysel'in gizemli hareketlerinden şüphelenip onu Döndü ile birlikte takip etti. Veysel'in, bir kadın ve çocuğuna destek olması yanlış anlaşılmaya yol açtı. Cemile kocasını aldattığını sandığı için tepki gösterirken, Döndü oğluna tokat attı. Esas gerçeği ise Taner ortaya çıkardı: Gizemli kadın Musa'nın kızı ve Cemile'nin bilinmeyen ablasıydı.

Gönül Dağı Ne Zaman?

Gönül Dağı her cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 185. bölüm, 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Gönül Dağı Yeni Oyuncular Kimler?

Gönül Dağı'nın 6. sezonu, oyuncu kadrosuna birçok yeni isim ve karakter kazandırıyor. En dikkat çeken transferlerden biri, usta oyuncu Bülent Şakrak'ın Taylan karakteriyle dizide yer alması oldu. Ayrıca dizinin ana karakterlerinden Taner'in kuzeni Kadir, yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Bir diğer sürpriz ise Döndü karakterinin geri dönüşü oldu. Dizinin ilk sezonlarında yer alan ve 142. bölümde ayrılan Döndü'yü canlandıran Feyza Işık, 6. sezonda yeniden kadroya dahil oluyor. Öte yandan Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu diziden ayrıldı.

