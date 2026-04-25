Gizem Sevim’in kardeşi de oyuncu çıktı! Benzerlikleri şaşırttı
Bu akşam TV'de ilk kez atv'de yayınlanancak olan 'Bu Mutlu Günümüzde' filminin yıldızı Gizem Sevim'in özel hayatındaki o detay herkesi şaşırttı! Meğer güzel oyuncunun kardeşi de kendisi kadar tanıdıkmış. Görenler 'Hangisi Gizem?' demekten kendini alamıyor.
Başrollerini Gizem Sevim ve Demircan Kaçel'in paylaştığı 2024 yapımı romantik komedi "Bu Mutlu Günümüzde", televizyonda ilk kez bu akşam saat 20.00'de ATV izleyicisiyle buluşuyor.
FİLMİN KONUSU
Hasan Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Gizem Sevim, Demircan Kaçel ve Asena Keskin rol alıyor. Film, Sema ve Uğur'un düğün hazırlık sürecinde yaşananları konu alıyor. Çiftin düğün organizasyonunu, en yakın arkadaşları Ela ve Doruk üstleniyor.
Ancak ilk karşılaşmalarından itibaren aralarında oluşan çekim, kısa sürede yerini rekabete bırakıyor. Ela'nın gelin için hazırladığı planlara Doruk müdahale ederken, Doruk'un damat için yaptığı hazırlıklar da Ela tarafından sabote ediliyor. İkili arasındaki rekabet, düğün sürecini beklenmedik şekilde kaotik ve eğlenceli bir hale getiriyor.
RESMEN İKİZ GİBİLER
Filmin yayınlanacak olmasıyla birlikte, özellikle "Güller ve Günahlar" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan güzel oyuncu Gizem Sevim mercek altına alındı.
Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Sevim'in, kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşiyle paylaştığı kareler ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan karelere 'Hangisi Gizem?' yorumları yağdı.
Tkipçileri, paylaşımların altına "Çok benziyorsunuz", "Güzellik genetikmiş" şeklinde binlerce yorum yağdırdı.