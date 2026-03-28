Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni bir bilimsel araştırma, ilişkilerde iletişimin aniden kesilmesi anlamına gelen "ghosting"in, doğrudan reddedilmekten daha uzun süren psikolojik etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre belirsizlik duygusu iyileşmeyi zorlaştırıyor ve insanların yaşadığı duygusal süreci uzatıyor.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 1

Dijital iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte ilişkilerde ortaya çıkan yeni davranış biçimleri de daha sık tartışılmaya başladı. Bunlardan biri olan "ghosting", yani hiçbir açıklama yapmadan iletişimi tamamen kesmek, özellikle flört uygulamaları ve sosyal medya üzerinden kurulan ilişkilerde giderek yaygınlaşıyor. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ise bu davranışın sanılandan daha güçlü psikolojik etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 2

📌 GHOSTİNG NEDİR? NEDEN BU KADAR YAYGIN?

Dijital çağda ilişkiler büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Bu durum bazı yeni davranış biçimlerini de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de "ghosting" olarak bilinen iletişimi aniden kesme davranışı.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 3

Ghosting, bir kişinin hiçbir açıklama yapmadan tüm iletişimi kesmesi anlamına geliyor. Mesajlara cevap verilmemesi, aramaların karşılıksız kalması ve kişinin bir anda ortadan kaybolması bu davranışın en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Bu durum özellikle flört uygulamalarında ve sosyal medya üzerinden kurulan ilişkilerde oldukça yaygın hale geldi.

Psikologlara göre ise bu yöntem, karşı taraf için ciddi bir belirsizlik duygusu yaratabiliyor.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 4

🧪 ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Ghosting davranışının psikolojik etkilerini inceleyen çalışma, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütüldü. Araştırma ekibinde yer alan psikologlar arasında Giulia M. Alagna, Giulia Zoppolat ve Luca Rollero bulunuyor. Araştırmacılar, insanların ghosting ve doğrudan reddedilme karşısındaki duygusal tepkilerini karşılaştırmayı amaçladı.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 5

Çalışmaya 19 ile 34 yaş arasında 46 genç yetişkin katıldı. Katılımcılar Telegram üzerinden bir kişiyle düzenli sohbet ettiğini düşündü. Ancak bu kişiler aslında araştırma ekibinin bir parçasıydı. Deney sürecinde katılımcılar üç gün boyunca spor, müzik ve seyahat gibi gündelik konular hakkında konuştu.

Her sohbetin ardından ise bir anket doldurarak duygularını ve ilişki algılarını değerlendirdi. Bu anketlerde şu başlıklar ölçüldü:

ilişki memnuniyeti

kişilerarası yakınlık hissi

öz saygı düzeyi

ait olma duygusu

kontrol hissi

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 6

📊 DENEYİN KRİTİK AŞAMASI: ÜÇ FARKLI SENARYO

Çalışmanın dördüncü gününde katılımcılar üç farklı gruba ayrıldı. Araştırmacılar böylece farklı sosyal dışlanma biçimlerinin etkilerini karşılaştırmayı amaçladı.

Deney grubuYaşanan durum
Kontrol grubuSohbet normal şekilde devam etti
Reddedilme grubuPartner konuşmak istemediğini açıkça söyledi
Ghosting grubuPartner hiçbir açıklama yapmadan iletişimi kesti
Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 7

⚠️ İLK TEPKİLER: HER İKİ DURUM DA OLUMSUZ ETKİ YARATIYOR

Elde edilen sonuçlar hem doğrudan reddedilmenin hem de ghosting davranışının insanlarda benzer ilk tepkiler yarattığını gösterdi. Katılımcıların büyük bölümü şu duyguları yaşadığını ifade etti:

Görmezden gelinmiş hissetme

Öz saygının zarar görmesi

Kişilerarası yakınlığın azalması

Olumsuz duyguların artması

Psikolog Luca Rollero, sosyal dışlanmanın insan psikolojisi üzerinde güçlü bir etki yarattığını ve bunun temel sosyal ihtiyaçlarla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 8

⏳ BELİRSİZLİK İYİLEŞME SÜRECİNİ UZATIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu iyileşme sürecinde ortaya çıktı. Doğrudan reddedilen kişiler, durumun nedenini bildikleri için duygusal olarak daha hızlı toparlanabildi. Ancak ghosting yaşayan kişiler, neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmaya devam etti.

Psikolog Giulia Zoppolat, belirsizliğin insanların zihninde sürekli yeni sorular oluşturduğunu ve bunun da duygusal toparlanmayı zorlaştırdığını söylüyor. Bu durum, ghosting deneyiminin bazı kişilerde daha uzun süren psikolojik etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç 9

📌 UZMANLARA GÖRE AÇIK İLETİŞİM DAHA SAĞLIKLI

Araştırmacılara göre bir ilişkiyi sonlandırmanın şekli, insanların yaşadığı duygusal süreci doğrudan etkileyebiliyor. Psikolog Giulia M. Alagna, insanların çoğu zaman çatışmadan kaçınmak için ghosting yöntemini tercih ettiğini ancak bunun karşı taraf için daha ağır bir deneyim yaratabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre ilişkiler sona ererken açık ve net iletişim kurmak zor olabilir. Ancak belirsizlik yerine açıklık sunmak, insanların duygusal olarak daha hızlı toparlanmasına yardımcı olabiliyor.

