Ghosting mi yoksa reddedilmek mi daha çok etkiliyor? Bilim dünyasından şaşırtan sonuç

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 19:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni bir bilimsel araştırma, ilişkilerde iletişimin aniden kesilmesi anlamına gelen "ghosting"in, doğrudan reddedilmekten daha uzun süren psikolojik etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre belirsizlik duygusu iyileşmeyi zorlaştırıyor ve insanların yaşadığı duygusal süreci uzatıyor.

Dijital iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte ilişkilerde ortaya çıkan yeni davranış biçimleri de daha sık tartışılmaya başladı. Bunlardan biri olan "ghosting", yani hiçbir açıklama yapmadan iletişimi tamamen kesmek, özellikle flört uygulamaları ve sosyal medya üzerinden kurulan ilişkilerde giderek yaygınlaşıyor. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ise bu davranışın sanılandan daha güçlü psikolojik etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

📌 GHOSTİNG NEDİR? NEDEN BU KADAR YAYGIN? Dijital çağda ilişkiler büyük ölçüde mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Bu durum bazı yeni davranış biçimlerini de beraberinde getirdi. Bunlardan biri de "ghosting" olarak bilinen iletişimi aniden kesme davranışı.

Ghosting, bir kişinin hiçbir açıklama yapmadan tüm iletişimi kesmesi anlamına geliyor. Mesajlara cevap verilmemesi, aramaların karşılıksız kalması ve kişinin bir anda ortadan kaybolması bu davranışın en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Bu durum özellikle flört uygulamalarında ve sosyal medya üzerinden kurulan ilişkilerde oldukça yaygın hale geldi. Psikologlara göre ise bu yöntem, karşı taraf için ciddi bir belirsizlik duygusu yaratabiliyor.

🧪 ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI? Ghosting davranışının psikolojik etkilerini inceleyen çalışma, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütüldü. Araştırma ekibinde yer alan psikologlar arasında Giulia M. Alagna, Giulia Zoppolat ve Luca Rollero bulunuyor. Araştırmacılar, insanların ghosting ve doğrudan reddedilme karşısındaki duygusal tepkilerini karşılaştırmayı amaçladı.