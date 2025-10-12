Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların suç ve ihlal bildirimlerini doğrudan iletebileceği yeni bir mobil uygulama üzerinde çalışıyor. 'Gereği Yapıldı' adını taşıyan uygulamada, asayiş ve trafik ihlalleri için ayrı bölümler bulunacak. Kullanıcılar, cep telefonları üzerinden fotoğraf veya video ekleyerek şikayetlerini anında ilgili birimlere iletebilecek. Bu adımla, kamu düzeninin korunmasında vatandaş katılımının artırılması hedefleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 13:28