Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

ASAYİŞ VE TRAFİK İÇİN İKİ AYRI BÖLÜM

Bakan Yerlikaya, uygulamanın temel amacının "suçun cezasız kalmadığını göstermek" olduğunu vurguladı. Uygulamada asayiş ve trafik olmak üzere iki ayrı bölüm bulunacak. Vatandaşlar, cep telefonları üzerinden çektikleri fotoğraf veya videoları bu iki başlıktan birini seçerek doğrudan bakanlığa gönderebilecek.

Yerlikaya, bu sistemle hem suçun önlenmesi hem de vatandaşın sürece aktif katılımının hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, kolluk kuvvetleriyle birlikte suçu önleme, yakalama ve adalete teslim etme konusunda görevini yapıyor. Biz de milletimizin bu sürecin bir parçası olmasını istiyoruz. Böylece daha huzurlu bir toplum düzeni oluşturmayı hedefliyoruz."