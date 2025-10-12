Viral Galeri Viral Liste Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların suç ve ihlal bildirimlerini doğrudan iletebileceği yeni bir mobil uygulama üzerinde çalışıyor. 'Gereği Yapıldı' adını taşıyan uygulamada, asayiş ve trafik ihlalleri için ayrı bölümler bulunacak. Kullanıcılar, cep telefonları üzerinden fotoğraf veya video ekleyerek şikayetlerini anında ilgili birimlere iletebilecek. Bu adımla, kamu düzeninin korunmasında vatandaş katılımının artırılması hedefleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 13:28
Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın dijital dönüşüm adımlarını anlatırken dikkat çeken bir projeyi duyurdu. Yerlikaya, "Gereği Yapıldı" adı verilen mobil uygulamanın geliştirme aşamasında olduğunu ve vatandaşların tanık oldukları suç veya trafik ihlallerini doğrudan bakanlığa bildirebileceğini açıkladı. Yeni sistem, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin artık resmi bir kanal üzerinden iletilmesine olanak tanıyacak.

Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

ASAYİŞ VE TRAFİK İÇİN İKİ AYRI BÖLÜM

Bakan Yerlikaya, uygulamanın temel amacının "suçun cezasız kalmadığını göstermek" olduğunu vurguladı. Uygulamada asayiş ve trafik olmak üzere iki ayrı bölüm bulunacak. Vatandaşlar, cep telefonları üzerinden çektikleri fotoğraf veya videoları bu iki başlıktan birini seçerek doğrudan bakanlığa gönderebilecek.

Yerlikaya, bu sistemle hem suçun önlenmesi hem de vatandaşın sürece aktif katılımının hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet, kolluk kuvvetleriyle birlikte suçu önleme, yakalama ve adalete teslim etme konusunda görevini yapıyor. Biz de milletimizin bu sürecin bir parçası olmasını istiyoruz. Böylece daha huzurlu bir toplum düzeni oluşturmayı hedefliyoruz."

Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR ARTIK RESMİ KANALDAN GİDECEK

Son dönemde trafikte tehlikeli sürüş, drift, usulsüz çakarlı araç kullanımı veya sürücü kavgaları gibi olayların sosyal medyada sıkça paylaşıldığı biliniyor. Bu paylaşımlar, çoğu zaman İçişleri Bakanlığı tarafından incelenip işlem yapılmasının ardından "Gereği yapıldı" notuyla duyuruluyordu.

Yeni uygulamayla bu süreç resmileşmiş olacak. Vatandaşlar, artık suç teşkil eden görüntüleri sosyal medya yerine doğrudan İçişleri Bakanlığı'na iletebilecek. Böylece hem işlem süresi kısalacak hem de ihbarların güvenilirliği artacak.

Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

İHBAR EDENİN KİMLİĞİ GİZLİ KALACAK

"Gereği Yapıldı" uygulamasının en önemli özelliklerinden biri de kullanıcı gizliliği. Uygulamayı indiren kişiler, tanık oldukları olaylara dair ihbarda bulunabilecek, ancak kimlikleri sistem tarafından gizli tutulacak. Bu durum, hem vatandaşların güven içinde ihbar yapmasını sağlayacak hem de yasalara aykırı davranışlarda bulunanlar için caydırıcı bir etki yaratacak.

Ayrıca gereksiz veya kötü niyetli ihbarların önüne geçmek için sistemde doğrulama mekanizmaları da yer alacak.

Gereği Yapıldı uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Gereği Yapıldı uygulaması ne için kullanılır?

"GEREĞİ YAPILDI" NASIL İNDİRİLECEK?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, uygulama resmi olarak yayımlandığında Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Kurulumun ardından kullanıcıların yalnızca basit bir kayıt işlemi yapması yeterli olacak.

SON DAKİKA