Gerçek insandan farksız! Tepki veren ve vücut ısısı olan yeni robot: Moya

Şanghay'da tanıtılan insansı robot Moya, insan yürüyüşünün yüzde 92'sini kopyalayabilen sistemi, mikro yüz ifadeleri ve vücut ısısı simülasyonuyla dikkat çekti. Müşteri hizmetlerinden sağlığa kadar geniş bir alanda görev alması planlanan robot, insanla makine arasındaki sınırı yeniden tartışmaya açtı.

Çin'de geliştirilen ve Şanghay'da kamuoyuna tanıtılan Moya adlı insansı robot, insan benzerliğinde ulaşılan son noktayı ortaya koydu. Sadece yürüyen bir makine değil; mimik yapan, çevresine tepki veren ve vücut ısısı simülasyonu sunan bütüncül bir sistem olarak tasarlandı. Tanıtım, robot teknolojisinde yeni bir eşiğe işaret ediyor.

🚶‍♂️ İnsan Yürüyüşüne En Yakın Model Moya'nın en güçlü yönlerinden biri hareket kabiliyeti. Yetkililere göre robot, doğal insan yürüyüş mekaniklerinin yüzde 92'sini kopyalayabiliyor. Bu başarı üç temel unsurla sağlanıyor: ◾Zhuoyide beyincik motor kontrol modeli ile dengeli adım ritmi ◾Akıcı dönüş ve yön değiştirme sistemi ◾Sert geçişleri azaltan esnek eklem yapısı Bu yapı sayesinde Moya'nın yürüyüşü keskin ve mekanik görünmüyor. Hareketler daha akıcı ve dengeli ilerliyor. Böylece robot, insan hareketlerine bir adım daha yaklaşıyor.

🙂 Mikro Mimiklerle Gelen Gerçekçilik Hareket kabiliyeti, yüz ifadeleriyle tamamlanıyor. Moya'nın biyomimetik baş yapısı, insan yüz kaslarını taklit eden mikro ifade sistemine sahip.

Neşe, öfke, üzüntü ve mutluluk gibi duygular küçük ama belirgin değişimlerle yansıtılabiliyor. Üstelik bu ifadeler konuşma içeriği ve çevresel koşullarla uyumlu şekilde ortaya çıkıyor. Robot bir tepki verdiğinde bu tepki yüzüne de yansıyor. Bu bütünlük, gerçekçilik algısını güçlendiriyor.