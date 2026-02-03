CANLI YAYIN
Genetik mirasın böylesi! Afra Saraçoğlu babasının adeta kopyası çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı A.B.İ. dizisinde avukat Çağla karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu kez yıllar sonra barıştığı babası Uğur Saraçoğlu ile verdiği pozuyla gündem oldu. "DNA ikizim" notuyla paylaşılan karede baba-kız arasındaki şaşırtıcı benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

ATV'nin yeni fenomen dizisi A.B.İ.'de, avukat "Çağla" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Dizide anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Çağla karakterine hayat veren oyuncu, gerçek hayatında da babasıyla yaşadığı duygusal bir buluşma hikayesiyle dikkat çekti.

Geçmişte verdiği bir röportajda babasıyla ilişkisini şu sözlerle anlatan Afra, "Annemle babam ben küçükken ayrıldı. Babamla iki kez görüştüm ve bir daha hiç haber alamadım. Artık onunla görüşmem, çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Amerika'da yaşayan babasıyla barışmıştı.

Son olarak ünlü oyuncunun babası Uğur Saraçoğlu, Instagram hikâyesinde "Family Happiness" notuyla eski eşi Lütfiye Hanım ve kızı Afra ile verdiği pozunu yayınladı.

"DNA İKİZİM"

Güzel oyuncunun babası Uğur Saraçoğlu, bir sonraki paylaşımında baba-kız fotoğrafına "DNA ikizim" notunu düşerek o anları ölümsüzleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Afra Saraçoğlu'nun babasına olan benzerliği hakkında "Mavi gözlerin kaynağı belli oldu", "Resmen kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

