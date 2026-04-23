“Gençlikte olur” demeyin! Hayatın hangi döneminde kilo almak daha tehlikeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erken yaşta alınan kiloların etkisi sanılandan daha büyük olabilir. 600 binden fazla kişi üzerinde yapılan geniş kapsamlı araştırma, 17-29 yaş arasında obeziteye giren bireylerin ölüm riskinin belirgin biçimde arttığını gösterdi.

İsveç'te yürütülen kapsamlı bir araştırma, kilo almanın sadece miktarının değil, hangi yaşta gerçekleştiğinin de hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Özellikle genç yaşta başlayan obezitenin, ilerleyen yıllarda ölüm riskini ciddi şekilde artırabileceği vurgulandı.

ARAŞTIRMANIN ŞAŞIRTAN BULGULARI

Lund Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada 600 binden fazla kişi incelendi. Katılımcıların 17 ile 60 yaş arasındaki kilo verileri uzun yıllar boyunca takip edildi. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu şu oldu:

  • 17-29 yaş arasında obeziteye girenlerin ölüm riski, daha geç yaşta kilo alanlara göre yaklaşık yüzde 70 daha yüksek çıktı.

Bu sonuç, yalnızca kilo almak değil, kilonun ne zaman alındığının da belirleyici olduğunu gösteriyor.

NEDEN ERKEN KİLO ALIMI DAHA RİSKLİ?

Uzmanlara göre bunun birkaç temel nedeni var:

  • Vücut uzun süre biyolojik strese maruz kalıyor.
  • Metabolizma daha erken yıpranmaya başlıyor.
  • İltihaplanma ve insülin direnci riski artıyor.

Araştırmada yer alan epidemiyolog Tanja Stocks, genç yaşta kilo alımının etkisinin yıllar boyunca biriktiğini belirtiyor.

OBEZİTENİN BAĞLANTILI OLDUĞU HASTALIKLAR

Çalışma, obezitenin özellikle şu hastalıklarla ilişkili olduğunu ortaya koydu:

Hastalık Türü Etki Durumu
Kardiyovasküler hastalıklar En güçlü ilişki
Tip 2 diyabet Yüksek risk
Bazı kanser türleri Kısmi ilişki

Özellikle kalp krizi ve inme vakaları, ölüm riskindeki artışın büyük kısmını oluşturuyor.

KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDA FARK VAR MI?

Araştırmada cinsiyete bağlı bazı farklılıklar da dikkat çekti:

  • Kadınlarda kanser riski, kilo alım zamanından bağımsız görünüyor
  • Erkeklerde bazı kanser türleriyle bağlantı daha sınırlı
  • Bu durumun arkasında hormonal değişimlerin etkili olabileceği düşünülüyor.
