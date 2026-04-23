“Gençlikte olur” demeyin! Hayatın hangi döneminde kilo almak daha tehlikeli?

İsveç'te yürütülen kapsamlı bir araştırma, kilo almanın sadece miktarının değil, hangi yaşta gerçekleştiğinin de hayati önem taşıdığını ortaya koydu. Özellikle genç yaşta başlayan obezitenin, ilerleyen yıllarda ölüm riskini ciddi şekilde artırabileceği vurgulandı.

ARAŞTIRMANIN ŞAŞIRTAN BULGULARI

Lund Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada 600 binden fazla kişi incelendi. Katılımcıların 17 ile 60 yaş arasındaki kilo verileri uzun yıllar boyunca takip edildi. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu şu oldu:

17-29 yaş arasında obeziteye girenlerin ölüm riski, daha geç yaşta kilo alanlara göre yaklaşık yüzde 70 daha yüksek çıktı.

Bu sonuç, yalnızca kilo almak değil, kilonun ne zaman alındığının da belirleyici olduğunu gösteriyor.