Gençleşmenin sırrı sadece kolajen değil! Cildi içten yenileyen 4 süper besin

Vücudumuzun yapı taşı olan kolajen, son yıllarda sağlık ve güzellik dünyasının merkezine oturdu. Sosyal medyada mucize çözüm olarak sunulan pek çok yöntemin aksine, bilim dünyası kolajenin bir bütün olarak beslenme düzeniyle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Vücudun en bol bulunan proteini olan bu maddeyi artırmak için pahalı takviyeler tek seçenek değil. Dengeli bir protein alımı ve doğru vitamin desteğiyle vücudun kendi üretim mekanizmasını harekete geçirmek mümkün.

Kolajen üretimini artırmak için yalnızca kemik suyu tüketmek yeterli değil. Vücudun kendi kolajenini üretmesi için protein, amino asitler ve C vitamini gibi temel besin öğelerine ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar: yumurta, tavuk, turunçgiller ve yeşil yapraklı sebzelerin bu süreci doğrudan desteklediğini vurguluyor.

KOLAJEN NEDEN ÖNEMLİ?

Kolajen, ciltten kemiklere kadar birçok dokunun yapısını oluşturan temel proteinlerden biri. Yaş ilerledikçe üretim doğal olarak düşüyor. Bu düşüş; ciltte elastikiyet kaybı, eklem sorunları ve kas zayıflığı gibi etkilerle ortaya çıkıyor.

Beslenme uzmanı Maddie Pasquariello, süreci şöyle açıklıyor: "Vücutta biraz farklı rollere sahip birçok farklı kolajen türü vardır. Yaşlandıkça kolajen üretimi doğal olarak azalır ve bu nedenle beslenme, bu bozulma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olmak için özellikle önemli hale gelir."