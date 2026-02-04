CANLI YAYIN
Geleceğin teknolojisi ve arkadaşlık! Robot Ron: Bir Sorun var filmi konusu ve seslendirme ekibi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

22 Ekim 2021'de vizyona giren "Robot Ron: Bir Sorun Var", bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor. Teknoloji çağında yalnız hisseden 11 yaşındaki Barney ile arızalı robotu Ron'un dostluğunu anlatan animasyonun yönetmenliğini üçlü ekip üstlenirken, müzikler Henry Jackman imzası taşıyor.

Animasyon türündeki "Robot Ron: Bir Sorun Var" bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Teknolojiyle çevrili bir dünyada geçen film, yalnızlık yaşayan bir çocuğun arızalı bir robotla kurduğu dostluğu konu alıyor.

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİ KONUSU

Hikaye, çocukların kişisel robotlarla arkadaşlık kurmasının yaygınlaştığı bir dünyada geçiyor. 11 yaşındaki Barney, sosyal hayatta zorlanan bir öğrencidir. Doğum günü hediyesi olarak aldığı robot Ron ise beklenildiği gibi çalışmaz.

Diğer robotlardan farklı olarak çeşitli teknik aksaklıklar yaşayan Ron, Barney'nin yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Barney, Ron'a arkadaşlığı ve empatiyi öğretmeye çalışırken Ron da Barney'nin kendine güvenmesini sağlar. Zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşur.

SESLENDİRME KADROSU

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda şu isimler yer alıyor:

▪Zach Galifianakis

▪Jack Dylan Grazer

▪Olivia Colman

▪Ed Helms

▪Justice Smith

▪Rob Delaney

▪Kylie Cantrall

▪Ricardo Hurtado

▪Marcus Scribner

▪Thomas Barbusca

4 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.20 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.10 – Kalk Gidelim

09.15 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.25 – Kara Ağaç Destanı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Robot Ron: Bir Sorun Var | Yabancı Sinema

