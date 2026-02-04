Geleceğin teknolojisi ve arkadaşlık! Robot Ron: Bir Sorun var filmi konusu ve seslendirme ekibi

22 Ekim 2021'de vizyona giren "Robot Ron: Bir Sorun Var", bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor. Teknoloji çağında yalnız hisseden 11 yaşındaki Barney ile arızalı robotu Ron'un dostluğunu anlatan animasyonun yönetmenliğini üçlü ekip üstlenirken, müzikler Henry Jackman imzası taşıyor.

Animasyon türündeki "Robot Ron: Bir Sorun Var" bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Teknolojiyle çevrili bir dünyada geçen film, yalnızlık yaşayan bir çocuğun arızalı bir robotla kurduğu dostluğu konu alıyor.

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİ KONUSU Hikaye, çocukların kişisel robotlarla arkadaşlık kurmasının yaygınlaştığı bir dünyada geçiyor. 11 yaşındaki Barney, sosyal hayatta zorlanan bir öğrencidir. Doğum günü hediyesi olarak aldığı robot Ron ise beklenildiği gibi çalışmaz.

Diğer robotlardan farklı olarak çeşitli teknik aksaklıklar yaşayan Ron, Barney'nin yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Barney, Ron'a arkadaşlığı ve empatiyi öğretmeye çalışırken Ron da Barney'nin kendine güvenmesini sağlar. Zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşur.

SESLENDİRME KADROSU Filmin orijinal seslendirme kadrosunda şu isimler yer alıyor: ▪Zach Galifianakis ▪Jack Dylan Grazer ▪Olivia Colman ▪Ed Helms ▪Justice Smith