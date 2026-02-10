Geleceğin maddesi geçmişte saklıymış! Edison’un ampulünde grafen izleri ortaya çıktı

Rice Üniversitesi'nden araştırmacılar, Edison'un bambu filamanlı ampul deneyini yeniden uyguladı ve yalnızca 20 saniyelik ısıtma sonrası grafen oluştuğunu saptadı. Bulgular, ünlü mucidin farkında olmadan "mucize malzemeyi" üretmiş olabileceğini ortaya koydu.

Thomas Edison'un elektrik ampulünü geliştirirken yaptığı karbon filaman denemeleri bugün hala konuşuluyor. Ancak Rice Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, bu kez o deneylere farklı bir gözle yaklaştı. Amaç, grafeni daha basit bir yöntemle üretip üretemeyeceklerini görmekti.

⚡ 20 Saniyelik Isı Her Şeyi Değiştirdi Grafen günümüzde "mucize malzeme" olarak anılıyor. Ancak üretimi hem zor hem de maliyetli. Araştırmayı başlatan lisansüstü öğrenci Lucas Eddy, yüksek sıcaklıklara daha pratik bir yolla ulaşılıp ulaşılamayacağını sorgularken Edison'un karbon filamanlı ampullerini hatırladı.

Ekip, Edison'un orijinal tasarımlarına benzer şekilde Japon bambusundan yapılmış filamanlara sahip özel ampuller kullandı. Deney düzeneği kuruldu ve ampul yalnızca 20 saniye çalıştırıldı. Bu kısa sürenin sonunda filamanın renginin gri tonlardan parlak gümüşe döndüğü görüldü. İlk bakışta sıradan bir renk değişimi gibi görünen bu durum, modern ölçüm cihazlarıyla incelendiğinde farklı bir gerçeği ortaya çıkardı. Gümüşe dönen bölgelerde grafen oluşmuştu.

🧠 Edison Neden Fark Etmedi? Buradaki temel fark sürede gizliydi. Edison'un ilk başarılı ampul denemesi yaklaşık 13 saat sürmüştü. Uzun süreli ısı, oluşan grafeni kararsız hale getiriyor ve onu grafite dönüştürüyordu. Yani kısa süreli ısıtma grafeni ortaya çıkarırken, uzun süreli ısı yapıyı bozuyordu.