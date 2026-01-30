Gece kuşu olanlar dikkat! Geç yatmak sadece yorgunluk yapmıyor: İşte etkileri…

300 binden fazla kişi üzerinde 14 yıl süren araştırma, kendini gece kuşu olarak tanımlayanlarda ilk kalp krizi ya da inme riskinin yüzde 16 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre sorun, biyolojik saat ile günlük düzen arasındaki uyumsuzluk ve yetersiz uyku.

Gece geç saatlerde daha üretken olduğunu söyleyenler için dikkat çeken bir çalışma yayımlandı. Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham and Women's Hastanesi öncülüğünde yürütülen araştırma, gece kuşu olarak tanımlanan kişilerde kalp sağlığının ortalamaya kıyasla daha zayıf olduğunu gösterdi.

14 Yıllık Takipten Çarpıcı Sonuç Araştırma, İngiltere Biyobankası verileri kullanılarak yapıldı. 300 binden fazla orta yaşlı ve yaşlı yetişkin 14 yıl boyunca izlendi. Katılımcıların yüzde 8'i kendini gece kuşu olarak tanımladı. Yaklaşık dörtte biri erken kalkanlardan oluştu. Geri kalan grup ise iki uç arasında yer aldı. Veriler, gece kuşlarının ilk kalp krizi veya inme geçirme riskinin ortalamaya göre yüzde 16 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

İç Saat ile Günlük Hayat Çatışıyor Araştırmayı yöneten Sina Kianersi, gece kuşlarının kaderinin sabit olmadığını vurguluyor. Ancak asıl sorunun iç biyolojik saat ile toplumun sabah merkezli düzeni arasındaki uyumsuzluk olduğunu belirtiyor.

Sirkadiyen ritim olarak adlandırılan biyolojik saat; uyku düzeninden kalp atış hızına, kan basıncından hormonlara kadar birçok sistemi etkiliyor. Bu ritimle uyumsuz bir yaşam tarzı, kalp sağlığını dolaylı olarak zayıflatabiliyor.