Gece kuşu mu, sabahçı mı? Uyku tipleri sanılandan daha karmaşık

GRUPLAR ARASINDA FARKLAR BULUNDU

Erken uyanan bireylerden oluşan iki gruptan birinde genel sağlık sorunlarının daha az görüldüğü belirlendi. Diğer grupta ise özellikle depresyonla ilişkili belirtilerin daha yaygın olduğu saptandı.

Gece kuşları ise tek bir risk grubundan oluşmuyor. Geç saatlerde aktif olan bireyler arasında da belirgin ayrımlar ortaya çıktı:

⏺ Bir grup, bilişsel testlerde daha yüksek performans gösterirken duygusal düzenleme konusunda zorlandı.

⏺ Bir başka grupta risk alma davranışları ve kalp-damar sorunları daha sık görüldü.

⏺ Üçüncü grupta ise depresyon, sigara kullanımı ve kalp hastalığı riski daha yüksek bulundu.