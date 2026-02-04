Gece kuşu mu, sabahçı mı? Uyku tipleri sanılandan daha karmaşık
Bilim insanları, uyku düzenlerini yalnızca "gece kuşu" ve "erkenci" olarak sınıflandırmanın yetersiz kaldığını belirledi. Geniş kapsamlı araştırma, sağlık ve davranışla ilişkili beş farklı biyolojik uyku profili tanımladı.
Uyku alışkanlıklarını yalnızca "erken kalkan" ya da "geç yatan" olarak sınıflandırmak artık yeterli görülmüyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, insanların uyku-uyanıklık düzenlerinin sağlık, ruh hali ve davranışlar üzerinde farklı etkiler yaratan beş ayrı biyolojik profile ayrıldığını gösterdi.
BEŞ FARKLI UYKU PROFİLİ BELİRLENDİ
McGill Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmada, kronotip olarak bilinen biyolojik uyku-uyanıklık düzenlerinin sanılandan çok daha karmaşık olduğu tespit edildi. Kronotip, bir kişinin gün içinde doğal olarak en uyanık veya uykuya en yatkın olduğu zaman aralığını ifade ediyor.
Araştırmacılar, daha önce geç saatlerde aktif olan bireylerin sağlık açısından daha riskli kabul edildiğini ancak bu ilişkinin neden her zaman tutarlı sonuçlar vermediğini sorguladı.
"Asıl soru, hangi gece kuşlarının risk altında olduğu"
Çalışmanın baş yazarı, McGill Üniversitesi Entegre Sinirbilim Programı doktora öğrencisi Le Zhou, klasik yaklaşımın yetersiz kaldığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Gece kuşlarının daha fazla risk altında olup olmadığını sormak yerine, daha doğru soru hangi gece kuşlarının daha savunmasız olduğu ve neden olduğu olabilir"
27 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİSİ ANALİZ EDİLDİ
Araştırmada, İngiltere Biyobankası'na kayıtlı 27 binden fazla yetişkinin beyin görüntüleme verileri; uyku anketleri, davranış ölçümleri ve tıbbi kayıtlarla birlikte değerlendirildi. Yapay zeka destekli analizler sayesinde uyku düzenleri beş farklı biyolojik alt tipe ayrıldı. Bu beş profilin: üçü gece kuşu, ikisi sabahçı olarak tanımlandı.