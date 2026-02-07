Gazze için yazdı, yürekleri yaktı: Cem Adrian’dan Aynı Yağmur Altında'ya özel şarkı

Deniz Uğur: "Yüreklere dokunan bir şarkı. Bana özgürlük ve barış hayalini çağrıştırıyor. Sevgiyi ve vicdanı hatırlatıyor. Çok etkilendim." Mine Çayıroğlu: "Aynı Yağmur Altında', sadece bir aşk hikâyesi değil; Gazze'de yaşanan acıların gölgesinde şekillenen bir yolculuk. Cem Adrian'ın sesi, bu hikâyeye hem umut hem de hüzün kattı. İzleyici, yağmurun altında birleşen kalplerin yanında dünyanın ortak yarasına da tanıklık edecek."

Nilsu Berfin Aktaş: "Fragmanı izlediğimde hikayenin duygusu çok net ve temiz bir şekilde geçiyor. Cem'in sesi bu dünyaya gerçekten çok yakışmış. Yaptığı bu eser sahnelerin duygusunu zorlamadan ama izleyicinin içine işleyecek şekilde taşıyor. Fragmanın ilk saniyesinden itibaren dizinin atmosferini hissettiren bir bütünlük yaratmış. Çok yerinde ve güçlü bir iş olmuş. Kendisi dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. İlk kez bizim diziye bir parça yapmış olması da beni ayrı mutlu etti."

Burak Tozkoparan: "Bu haberi ilk aldığım anda, ortaya özel bir parça çıkacağından emindim. Bizim görsellerimizle birleşince o atmosferi, oradaki dramı ve duyguyu gerçekten çok güzel yansıttı."

"İÇİMİZDEKİ SESSİZLİĞİN EN GÜÇLÜ ÇIĞLIĞISIN" Gazze ağıdının dizinin fragmanında yayınlanması sonrası sosyal medyada Cem Adrian'a övgüler yağdı: -8 MerveÇelik: "İnsanların öldürüldüğü ve hayatlarının altüst edildiği bu haksız ve acımasız dünyada sesini çıkardığın için teşekkür ederiz Cem Adrian. Duruşunla, vicdanınla bu ülkedeki sayılı gerçek sanatçılardan birisin."