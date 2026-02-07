Gazze için yazdı, yürekleri yaktı: Cem Adrian’dan Aynı Yağmur Altında'ya özel şarkı
ATV'nin merakla beklenen dizisi Aynı Yağmur Altında'nın müziklerini hazırlayan Cem Adrian, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken protesto sahnesi için "Bir Kuş Uçar" adlı bir şarkı yaptı. Yüreklere dokunan şarkı için dizinin oyuncuları, eserin özgürlük ve barış duygusunu yansıtarak izleyiciyi dünyanın ortak yarasıyla yüzleştireceğini ifade etti.
atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor..ç Güçlü hikâyesi ve çarpıcı sahneleriyle sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi, müzikleriyle de şimdiden büyük ses getirdi.
Kariyerinde ilk kez bir dizi için müzik yapan Cem Adrian, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza attı.Adrian, dizide Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı organize edilen önemli bir protestonun ekranlara taşındığı sahne için ise 'Bir Kuş Uçar' adlı şarkıyı besteledi. Dizinin fragmanında yayınlanan şarkı, herkesi derinden etkiledi.
Sözlerini Cem Adrian'ın kaleme aldığı bu eser; bir şarkıdan çok, insanlığın vicdanına bırakılmış bir ağıt, bir yüzleşme çağrısı gibi.Şarkının her dizesi yaşanan büyük acıyı hissettiriyor. Sözlerinde yer alan kuş metaforu, küle dönmüş şehirler, sönmeyen yangınlar; Gazze'deki bitmeyen acıyı simgeliyor. "Ah bu çağ..." diye başlayan dizeler, sadece Gazze'yi değil, tüm dünyanın suskunluğunu ve çaresizliğini sorguluyor.
"BU İNSANLIK DRAMINI UNUTTURMAYAN HER PROJEDE VARIM"
Cem Adrian, müziklerini yaptığı 'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ilgili şunları söyledi: "Bu dizinin benim için en değerli yanı dinmeyen acımız Gazze'yi de işlemesi... Bu nedenle projenin parçası olmaktan mutluyum. Asla unutturmamamız gereken bu insanlık dramının altını çizen, daha fazla insana ulaştırabilecek her aracın yanında, yakınında, içinde olmayı görev biliyorum."
"HEPİMİZİN YÜREĞİNE DOKUNDU"
'Aynı Yağmur Altında'nın oyuncuları, Cem Adrian'ın Gazze için yaptığı şarkı hakkında şunları söyledi:
Hülya Avşar: "Cem Adrian bizim müziğimizi yapmasının yanı sıra benim benim gözümde dizinin oyuncuları kadar etkili, yani dizinin starlarından biri. Şarkıyı ilk duyduğumda akşama kadar 9-10 kez dinledim, çok duygulandım"