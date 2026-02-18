CANLI YAYIN
Gazanfer Özcan’ın en güzel mirası! A.B.İ.’nin Fırat’ı Tarık Ündüz dedesini unutmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ.'de hayat verdiği Fırat karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tarık Ündüz, 17 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu dedesi Gazanfer Özcan'ı duygu yüklü bir paylaşımla andı.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Gazanfer Özcan, vefatının 17. yılında ailesi ve sevenleri tarafından özlemle anılıyor. Çok sayıda tiyatro oyununda sahne alan, televizyon izleyicisinin hafızasına ise özellikle Kuruntu Ailesi ve Avrupa Yakası dizilerindeki rolleriyle kazınan usta sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı.

TARIK ÜNDÜZ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ'de Fırat karakterine hayat veren oyuncu Tarık Ündüz, yıllar önce kaybettiği dedesi Gazanfer Özcan'ı nostaljik bir paylaşımla andı.

"SENİN TORUNUN OLMAK GURUR VERİCİ"

Dedesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Ündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Canım dedem, sensiz 17 yıl... Ancak hâlâ senin torunun olmanın verdiği gururu yaşıyorum."

"Eksikliğin çok hissediliyor" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatırlanmak değil, unutulmamak istiyorum demiştin. Kimse unutmadı. Nurlar içinde uyu dedem... Çok özledim."

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Gazanfer Özcan'ın gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu kızı Fulya Özcan da babasını unutmadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece, "17 Şubat… Babam." ifadelerine yer verdi. Bu kısa ama anlamlı mesaj, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

VEFATININ 17. YILI

Tiyatro sahnesinde onlarca oyunda rol alan Gazanfer Özcan, hem komedi hem dram türündeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Özellikle televizyon dizilerindeki sıcak, samimi ve doğal oyunculuğuyla hafızalara kazındı.

Usta sanatçı, 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Ancak eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tiyatrosundaki etkisi hâlâ sürüyor.

SANAT HAYATINDA İZ BIRAKTI

Sık Sorulan Sorular (SSS)
Gazanfer Özcan kimdir?

Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusudur. Uzun yıllar sahneye çıkmış, "Kuruntu Ailesi" ve "Avrupa Yakası" gibi yapımlarla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Gazanfer Özcan ne zaman vefat etti?

Usta oyuncu, 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın neyi oluyor?

Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunudur. Kendisi de dedesi gibi oyunculuk yapmaktadır.

Usta oyuncunun rol aldığı projelerden bazıları şu şekilde:

📺 Rol Aldığı Diziler

Kuruntu Ailesi

Avrupa Yakası

Yalan Dünya (konuk oyuncu)

En Son Babalar Duyar

🎬 Rol Aldığı Filmler

Beyaz Melek

G.O.R.A.

Hırsız Var!

