Gazanfer Özcan’ın en güzel mirası! A.B.İ.’nin Fırat’ı Tarık Ündüz dedesini unutmadı

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 10:47

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi A.B.İ.'de hayat verdiği Fırat karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tarık Ündüz, 17 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu dedesi Gazanfer Özcan'ı duygu yüklü bir paylaşımla andı.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Gazanfer Özcan, vefatının 17. yılında ailesi ve sevenleri tarafından özlemle anılıyor. Çok sayıda tiyatro oyununda sahne alan, televizyon izleyicisinin hafızasına ise özellikle Kuruntu Ailesi ve Avrupa Yakası dizilerindeki rolleriyle kazınan usta sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı.

TARIK ÜNDÜZ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM Şimdilerde atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ'de Fırat karakterine hayat veren oyuncu Tarık Ündüz, yıllar önce kaybettiği dedesi Gazanfer Özcan'ı nostaljik bir paylaşımla andı.

"SENİN TORUNUN OLMAK GURUR VERİCİ" Dedesiyle birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Ündüz, şu ifadeleri kullandı: "Canım dedem, sensiz 17 yıl... Ancak hâlâ senin torunun olmanın verdiği gururu yaşıyorum." "Eksikliğin çok hissediliyor" diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Hatırlanmak değil, unutulmamak istiyorum demiştin. Kimse unutmadı. Nurlar içinde uyu dedem... Çok özledim."

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Gazanfer Özcan'ın gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu kızı Fulya Özcan da babasını unutmadı.