Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 10:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın, evlilik dışı olduğu öne sürülen bir çocuğunun ortaya çıkması, geçtiğimiz aylarda Nazlı Sabancı ile olan evliliğini ciddi bir krizin eşiğine getirmişti. Ailenin birlik ve bütünlüğünü korumak isteyen Arzu Sabancı ise gelinini ikinci çocuğa ikna etti. Şimdi ise ünlü çiftin yeniden anne-baba olmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı.

Sabancı ailesinin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı, F.D. isimli bir kadının ortaya attığı iddialarla kamuoyunun karşısına çıkmıştı. F.D., 2021 yılında dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüş, çocuğun fotoğraflarını da Sabancı'ya gönderdiğini açıklamıştı.

Hacı Sabancı, Uzay'ın kendi çocuğu olduğu iddiasını net bir dille reddetse de F.D. geri adım atmamış ve babalık davası açmıştı. Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edilmişti. Böylece küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlanmıştı.

Bu gelişme, Sabancı ailesinde adeta deprem etkisi yarattı. Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması, Nazlı Sabancı ile olan evliliği bitme noktasına getirdi. İddiaya göre, oğlunun yuvasını kurtarmak isteyen Arzu Sabancı devreye girdi ve gelini Nazlı Sabancı'yı ikinci çocuk konusunda ikna etti.

Geçtiğimiz yıl, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'nın, tüm yaşananlara rağmen ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi.