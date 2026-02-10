CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın, evlilik dışı olduğu öne sürülen bir çocuğunun ortaya çıkması, geçtiğimiz aylarda Nazlı Sabancı ile olan evliliğini ciddi bir krizin eşiğine getirmişti. Ailenin birlik ve bütünlüğünü korumak isteyen Arzu Sabancı ise gelinini ikinci çocuğa ikna etti. Şimdi ise ünlü çiftin yeniden anne-baba olmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 1

Sabancı ailesinin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı, F.D. isimli bir kadının ortaya attığı iddialarla kamuoyunun karşısına çıkmıştı. F.D., 2021 yılında dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüş, çocuğun fotoğraflarını da Sabancı'ya gönderdiğini açıklamıştı.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 2

Hacı Sabancı, Uzay'ın kendi çocuğu olduğu iddiasını net bir dille reddetse de F.D. geri adım atmamış ve babalık davası açmıştı. Uzay'dan ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örneklerinde yüzde 99,99 uyumluluk tespit edilmişti. Böylece küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlanmıştı.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 3

Bu gelişme, Sabancı ailesinde adeta deprem etkisi yarattı. Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması, Nazlı Sabancı ile olan evliliği bitme noktasına getirdi. İddiaya göre, oğlunun yuvasını kurtarmak isteyen Arzu Sabancı devreye girdi ve gelini Nazlı Sabancı'yı ikinci çocuk konusunda ikna etti.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 4

Geçtiğimiz yıl, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'nın, tüm yaşananlara rağmen ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 5

ARZU SABANCI GELİNİNİ İKNA ETTİ!

Sabah yazarı Bülent Cankurt da dikkat çeken bu gelişmeyi bugünkü köşesine taşıdı. İşte o yazı...

"Geçen yıl, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında gayrimeşru bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı ikinci bebeğine hamile. Evet, yanlış okumadınız...

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 6

İKİNCİ BEBEK GELİYOR!

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım ikinci bebeğine hamile ve en yakınları bile bunu bilmiyor; hamile olduğunu benim bu haberim ile öğrenecekler.Hatırlarsınız: Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca evlilikleri bitme noktasına gelmişti.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 7

Gelini Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Sabancı'nın bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf edip başardığını da; Hacı- Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuğa karar verdiğini de eylül ayında ilk bu köşede okumuştunuz.

Gayrimeşru evlat krizinin adından yeni gelişme: Hacı Sabancı yeniden baba oluyor 8

Haberimin ardından Nazlı Hanım'ın hamile olduğuna dair iddialar ortaya atılsa da, dedikodular fos çıkmıştı. Ama bu sefer ki, kesin bilgi! Umarım Nazlı Hanım da, bebeği de sağlıkla kurtulur. Bu arada bakalım Hacı Sabancı kızları mı, erkekleri mi ikileyecek!"

Mobil uygulamalarımızı indirin