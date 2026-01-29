CANLI YAYIN
Gamze Özçelik oğlu Murathan’ı paylaştı: "Önce duam sonra şükrüm"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yaptığı insani yardımlarla gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, 16 yaşına giren oğlu Murathan'ın son halini takipçileriyle paylaştı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra rotasını maneviyata ve insani yardımlara çeviren Gamze Özçelik, kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile dünyanın dört bir yanına yardım uzlaştırıyor.

Gazze'ye verdiği destekle gönülleri fetheden Özçelik, bu kez anne yüreğinden dökülen satırlarla gündemde.

Murat Pektaş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen, gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu Murathan'ın yeni yaşını kutlayan Özçelik, takipçilerini duygulandırdı.

"SENİ TARİFSİZ SEVİYORUM"

Instagram hesabından oğlu Murathan'ın arkası dönük bir karesini paylaşan Gamze Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Önce duam, sonra şükrüm... İyi ki doğdun. Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yaratıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum... Annen."

Gamze Özçelik'in 2008 yılında evlendiği ve 2011'de yollarını ayırdığı rol arkadaşı Uğur Pektaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Murathan, artık 16 yaşında bir delikanlı.

Boyu annesini geçen, yakışıklılığıyla dikkat çeken Murathan için takipçiler "Annesinin kopyası", "Maşallah, ne ara bu kadar büyüdü?" yorumlarında birleşti.

