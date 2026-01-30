Gamze Erçel'in ev turu olay oldu: Linç kampanyamız başlamıştır!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in YouTube'da yayınlanan "ev turu" videosu sosyal medyada gündem yarattı. Yüksek izlenme rakamlarına ulaşan video, eleştirileri de beraberinde getirdi. Fenomen ismin eşi Caner Yıldırım eleştirilere sert tepki gösterdi.
Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da her adımı mercek altına alınan isimler arasında yer alıyor. Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile kurduğu mutlu aile tablosu sık sık gündeme gelen Erçel, bu kez ev dekorasyonuyla konuşuldu.
KISA SÜREDE YÜKSEK İZLENME
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, bir dergi çekimi kapsamında evlerinin kapılarını açtı. Modern çizgilerle dekore edilen ev, parkesinden duvar kaplamalarına, aydınlatmalarından giyinme odasına kadar tüm detaylarıyla YouTube'da yayınlanan "ev turu" videosu, kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaştı.
VİDEO YORUMLARA KAPATILDI
Bazı kullanıcılar dekorasyonu oldukça beğenirken, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu. Yorumlar kısa sürede çoğalınca, videonun yorumları kapatıldı.
"SİZİN DERDİNİZ BAŞKA"
Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getirdi.
Yıldırım, "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler.