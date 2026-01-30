Gamze Erçel'in ev turu olay oldu: Linç kampanyamız başlamıştır!

"LİNÇ KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR"

Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu, bir daha izledim; "Neymiş arkadaş?" dedim. Bu kadar eşimin konuşmasını gömecek mevzu… İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş. He, videoyu izledim; öyle aşırı kötü olmamış. Daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar. Linç kampanyamız başlamıştır, tükenmeden yerinizi alın ve çullanın" sözleriyle eleştirilere sert çıktı.