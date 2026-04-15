Futbol dünyasını buluşturan nişan! Cengiz Ünder yüzüğü taktı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle konuşuluyor...Bir süredir beraber olduğu ünlü içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atan Ünder, dün akşam düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ TÖREN

Nişan töreni sadece aileleri değil, futbol dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Cengiz Ünder'i bu özel gününde yakın dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı:

- Çağlar Söyüncü

- Cenk Tosun

- İrfan Can Kahveci

gibi ünlü futbolcuların katıldığı tören, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.