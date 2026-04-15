Futbol dünyasını buluşturan nişan! Cengiz Ünder yüzüğü taktı
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı milli yıldız Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Yerebatan Sarnıcı'ndaki romantik teklifin ardından çift, futbol dünyasının da katıldığı görkemli bir törenle nişanlandı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle konuşuluyor...Bir süredir beraber olduğu ünlü içerik üreticisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atan Ünder, dün akşam düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
YEREBATAN SARNICI'NDAN NİŞAN MASASINA
Geçtiğimiz yıl Yerebatan Sarnıcı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen romantik evlilik teklifi, dün akşam aile arasında yapılan törenle nişan yüzükleriyle taçlandı.
Sosyal medya dünyasının sevilen ismi Bilge Yenigül, törendeki zarafetiyle dikkatleri üzerine çekerken; çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ TÖREN
Nişan töreni sadece aileleri değil, futbol dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Cengiz Ünder'i bu özel gününde yakın dostları ve meslektaşları yalnız bırakmadı:
- Çağlar Söyüncü
- Cenk Tosun
- İrfan Can Kahveci
gibi ünlü futbolcuların katıldığı tören, adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ
Davetlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi ve neşeli kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin zirvesine oturdu.
Hayranları tarafından tebrik yağmuruna tutulan çiftin, nikah masasına ne zaman oturacağı ise şimdiden merak konusu oldu.