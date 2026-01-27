Furkan Kızılay’dan yıllar sonra gelen Havuç itirafı: “O zamanlar mutsuzdum”
Çocuklar Duymasın'ın "Havuç"u Furkan Kızılay, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Bir televizyon kanalında Pınar Altuğ'un programına konuk olan Kızılay, bir dönem oynadığı karakterden mutsuz olduğunu açıkladı. Ünlü isim ayrıca oyunculuğu bırakma nedenini ve yeni işini de ilk kez anlattı.
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Dizideki annesi rolünü üstlenen Pınar Altuğ Atacan'ın programına konuk olan Kızılay, samimi itiraflarda bulundu.
"Havuç Olmaktan Mutsuzdum"
Kızılay, sözlerine dikkat çeken bir cümleyle başladı: "Havuç olmaktan mutsuzdum."
Çocuk yaşta şöhreti yakaladığını hatırlatan oyuncu, o dönem yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:
"Küçüktüm o zaman, şimdi anlayabiliyorum. Şimdi aşırı mutluyum. Onunla yaşayıp bunun çok güzel bir şey olduğunu, insanların onu sevgiyle söylediğini algılayabildiğim yaştayım. O zaman yaşıtlarım söyleyince dalga geçiyorlar gibi geliyordu. 'Aman kızlara rezil olacağız' düşüncesi de vardı. Şimdi öyle tanımışlar diyorum."
Yıllar geçmesine rağmen dizinin hala ilgiyle izlenmesi ve karakterin unutulmaması, Kızılay'ın sözlerinin sosyal medyada geniş yankı bulmasına neden oldu.
Oyunculuğu Bıraktı, Yeni Bir Sektöre Geçti
Programda yalnızca geçmişi değil, bugünü de konuşuldu. Furkan Kızılay, oyunculuk mesleğini bıraktığını açıkladı. Eşi Tutku Yılmaz ile birlikte düğün sektöründe çalışmaya başladıklarını söyledi.