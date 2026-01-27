Furkan Kızılay’dan yıllar sonra gelen Havuç itirafı: “O zamanlar mutsuzdum”

Çocuk yaşta şöhreti yakaladığını hatırlatan oyuncu, o dönem yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Küçüktüm o zaman, şimdi anlayabiliyorum. Şimdi aşırı mutluyum. Onunla yaşayıp bunun çok güzel bir şey olduğunu, insanların onu sevgiyle söylediğini algılayabildiğim yaştayım. O zaman yaşıtlarım söyleyince dalga geçiyorlar gibi geliyordu. 'Aman kızlara rezil olacağız' düşüncesi de vardı. Şimdi öyle tanımışlar diyorum."