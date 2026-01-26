Forbes’tan Antalya’ya büyük övgü: 2026’nın en iyi 20 destinasyonu arasında

Forbes, 2026 yılına yönelik seyahat rehberini yayımladı ve editörlerin küresel ölçekte yaptığı değerlendirme sonucunda Antalya'yı dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında gösterdi. Kültürden gastronomiye, deniz turizminden konaklama altyapısına kadar birçok başlıkta yapılan seçimde Antalya, sunduğu çok yönlü deneyimle listenin üst sıralarında yer aldı.

ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen listede, Türkiye'den Antalya dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak üst sıralara çıktı.

SEÇİM KRİTERLERİ: DENEYİM, ÇEŞİTLİLİK VE DOĞAL ZENGİNLİK Forbes editörleri tarafından hazırlanan "2026 İçin En İyi Destinasyonlar" listesi; kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikler, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunulan bütüncül deneyim dikkate alınarak belirlendi. Yunanistan'dan Karayipler'e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan seçkide Antalya, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı.

ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR TURİZM MERKEZİ Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.

Antalya'nın yer aldığı listede Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.