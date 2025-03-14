Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek fitre miktarı ve günlük fidye bedeli merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 2025 yılına ilişkin fıtır sadakası ve fidye miktarı açıklandı. Peki fitre ne zaman ve kimlere verilmeli? İşte 2025 fitre tutarı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:55