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Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek fitre miktarı ve günlük fidye bedeli merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, 2025 yılına ilişkin fıtır sadakası ve fidye miktarı açıklandı. Peki fitre ne zaman ve kimlere verilmeli? İşte 2025 fitre tutarı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:55
Fitre fıtır sadakası ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı

2025 Ramazan ayında verilecek fitre miktarı açıklandı. Diyanet, fitre bedelini 180 TL olarak belirledi. Bu tutar, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kullanılacak. Diyanet İşler Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Fitre fıtır sadakası ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

Fitre fıtır sadakası ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı

Fitre (Fıtır Sadakası) Nedir?

Ramazan ayı, Müslümanlar için sadece ibadetle değil, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmayla da özdeşleşmiş mübarek bir dönemdir. Bu süreçte, toplumda sosyal dengeyi sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla fitre verilmesi dini bir yükümlülük olarak kabul edilir. Fitre (fıtır sadakası) tutarı, kişinin günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmiştir.

Fitre fıtır sadakası ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı

Fitre Ne Zaman, Kimlere Verilir?

Fitre, öncelikle maddi açıdan geçimini sağlayamayan ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bireylere verilen bir destektir. Maddi durumu yerinde olan her Müslüman fitreyi Ramazan Bayramı namazından önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır. Maddi durumu yerinde olanlara, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, dede, nine, çocuk ve torunlara fitre verilemez.

Fitre (fıtır sadakası), muhtaç kişilerin yanı sıra yolda kalmışlara ve borç yükü altında olup ödeme güçlüğü çeken kimseler de verilmektedir. Bu yardım, bir kişiye verilebileceği gibi, birden fazla muhtaç kimseye de bölüştürülebilir. Ancak, verilen miktarın en az bir fitre tutarında olması gerektiği unutulmamalıdır.

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