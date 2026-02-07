Ferdi Tayfur'un oğlu evlendi!
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a yıllar önce böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt, sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Turanbayburt, eşiyle birlikte verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un çocukları, şu sıralar özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor...
EŞİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI
Usta sanatçıya yıllar önce böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt, sürpriz bir kararla dünyaevine girdi.Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafla kısa sürede gündem oldu.
MİRASTA ADI GEÇMEDİ
Usta sanatçının vefatının ardından ailesi, miras meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşamıştı. Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamış, geri kalanını ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırmıştı. Ancak miras listesinde sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un isimleri yer almayınca, iki kardeş bu duruma itiraz ederek vasiyete karşı dava açmıştı.
FERDİ TAYFUR'UN 5 ÇOCUĞU VAR
Ferdi Tayfur'un; Tuğba Dınız, Funda Doğrul ve Tuğçe Tayfur adında üç kızı, Timur Turanbayburt ve Ferdi Taha Turanbayburt adında iki oğlu bulunuyor. Ailede bir çocuk evlilik mutluluğu yaşarken, diğer çocukta ise boşanma süreci dikkat çekiyor.
TUĞÇE TAYFUR BOŞANMA SÜRECİNDE
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Magazin kulislerinde yer alan haberlerde, boşanma gerekçesinin 'ihanet' olduğu öne sürülmüş, dava dosyasında Aydın'ın 3 farklı kadınla yaptığı ve cinsel içerik taşıdığı iddia edilen mesajların bulunduğu belirtilmişti.