Ferdi Tayfur'un oğlu evlendi!

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a yıllar önce böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt, sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. Turanbayburt, eşiyle birlikte verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un çocukları, şu sıralar özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor...

EŞİNİN İSMİNİ AÇIKLAMADI

Usta sanatçıya yıllar önce böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt, sürpriz bir kararla dünyaevine girdi.Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafla kısa sürede gündem oldu.

MİRASTA ADI GEÇMEDİ

Usta sanatçının vefatının ardından ailesi, miras meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşamıştı. Ferdi Tayfur, mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamış, geri kalanını ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırmıştı. Ancak miras listesinde sanatçının iki çocuğu Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un isimleri yer almayınca, iki kardeş bu duruma itiraz ederek vasiyete karşı dava açmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN 5 ÇOCUĞU VAR

Ferdi Tayfur'un; Tuğba Dınız, Funda Doğrul ve Tuğçe Tayfur adında üç kızı, Timur Turanbayburt ve Ferdi Taha Turanbayburt adında iki oğlu bulunuyor. Ailede bir çocuk evlilik mutluluğu yaşarken, diğer çocukta ise boşanma süreci dikkat çekiyor.

TUĞÇE TAYFUR BOŞANMA SÜRECİNDE

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un, 2023 yılında evlendiği eşi Muhammet Aydın ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilmişti. Magazin kulislerinde yer alan haberlerde, boşanma gerekçesinin 'ihanet' olduğu öne sürülmüş, dava dosyasında Aydın'ın 3 farklı kadınla yaptığı ve cinsel içerik taşıdığı iddia edilen mesajların bulunduğu belirtilmişti.

MUHAMMET AYDIN'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Boşanma davasını kendisinin açtığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Adıma çıkan haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu, en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım'la evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi bir Allah bir ben bilirim. Evet, boşanma var fakat davayı açan maalesef benim."

"SORUN ONDA DEĞİL, ZAMANDA"

Aydın açıklamasının devamında, Tuğçe Tayfur hakkında dikkat çeken sözler sarf etti:

"Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu bir insandır. Sorun onda değil; biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun."

"ANNENİZİ ALDATMADIM"

Son paylaşımında kızlarına seslenen Muhammet Aydın, ihanet iddialarını net bir dille yalanladı:

"Can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde her şeyi zaten bileceksiniz ama babanız açıklama yapmış olsun."

