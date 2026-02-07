Ferdi Tayfur'un oğlu evlendi!

MUHAMMET AYDIN'DAN AÇIKLAMA İddiaların ardından Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Boşanma davasını kendisinin açtığını belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Adıma çıkan haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu, en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe Hanım'la evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi bir Allah bir ben bilirim. Evet, boşanma var fakat davayı açan maalesef benim."

"SORUN ONDA DEĞİL, ZAMANDA" Aydın açıklamasının devamında, Tuğçe Tayfur hakkında dikkat çeken sözler sarf etti: "Tuğçe Hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu bir insandır. Sorun onda değil; biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi. Hakkımızda hayırlısı olsun."

"ANNENİZİ ALDATMADIM" Son paylaşımında kızlarına seslenen Muhammet Aydın, ihanet iddialarını net bir dille yalanladı: "Can kızlarım… Ben annenizi aldatmadım. Büyüdüğünüzde her şeyi zaten bileceksiniz ama babanız açıklama yapmış olsun."