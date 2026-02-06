Ferdi Tayfur'un ailesinde gerilim! Torundan olay sözler, oğlu Taha’dan destek

"HEPİNİZDEN UTANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emirhan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın dedesine hayattayken küfür ettiğini iddia ederek ağır ifadeler kullandı. Turanbayburt paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız."