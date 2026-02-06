Ferdi Tayfur'un ailesinde gerilim! Torundan olay sözler, oğlu Taha’dan destek
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ailesinde sular durulmuyor. Tayfur'un büyük torunu Emirhan Turanbayburt, sosyal medyada yaptığı sert paylaşımla gündeme oturdu. Turanbayburt, Tuğçe Tayfur'la birlikte dedesinin mezarında poz veren babası Timur Turanbayburt ve iki halasına çok ağır sözlerle yüklendi.
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te Antalya'da hayatını kaybetmesinin ardından başlayan miras tartışmaları giderek büyüyor. Aile içinde yaşanan kriz, bu kez Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt'un sert açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Usta sanatçının vefatının ardından açıklanan vasiyette, mirasın bir bölümünün Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlandığı, kalan kısmın ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkmıştı.
Ancak vasiyette Ferdi Tayfur'un çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un isimlerinin yer almaması dikkat çekmiş, bunun üzerine iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.
Süreçte sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğçe Tayfur, "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Tayfur, ardından ablaları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul ile küçük kardeşi Taha'ya barış çağrısında bulunmuş, ablalarıyla barışırken Taha'nın ise babasının yeğenlerinin etkisiyle kendilerinden uzak durduğunu öne sürmüştü.
Son olarak Tuğçe Tayfur, babasının ölüm yıl dönümünde ablaları ve ağabeyiyle birlikte Ferdi Tayfur'un mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret, Timur Turanbayburt'un oğlu Emirhan Turanbayburt'tan sert bir çıkışa neden oldu.