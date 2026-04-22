Ferdi Atuner 82 yaşında vefat etti! "Olacak O Kadar"ın yıldız ismiydi

Ferdi Atuner 82 yaşında vefat etti! "Olacak O Kadar"ın yıldız ismiydi

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 13:41 Son Güncelleme: 22 Nisan 2026 13:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ferdi Atuner'den acı haber geldi. "Olacak O Kadar" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan deneyimli oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan acı haber, ailesi tarafından duyuruldu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Atuner'in, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Usta oyuncunun vefat haberi sonrası sanat dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

🎬 "OLACAK O KADAR" İLE HAFIZALARA KAZINDI Usta sanatçı, özellikle Olacak O Kadar programında, Levent Kırca ile birlikte rol aldığı skeçlerle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da bilinen Atuner, televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden birçok yapımda rol aldı.

📺 UNUTULMAZ DİZİLERDE ROL ALDI Ferdi Atuner'in yer aldığı bazı yapımlar: Çocuklar Duymasın

Reyting Hamdi

En Son Babalar Duyar

Ayrılsak da Beraberiz

Çılgın Bediş

Sanat hayatı boyunca hem sahnede hem ekranlarda aktif rol alan Atuner, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak da önemli çalışmalara imza attı.

🕊️ SANAT DÜNYASINDA DERİN İZ BIRAKTI 1944 yılında dünyaya gelen Ferdi Atuner, tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle Türk sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri oldu. Özellikle komedi ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla milyonların sevgisini kazandı.