Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçiminde heyecan dorukta. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da kulüp üyeleri sandık başına giderken, mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran salondaki yerini aldı. Taraftarların ve camianın yakından takip ettiği seçimde gözler, sandıkların kapanacağı saat ve sonuçların açıklanacağı ana çevrildi. Peki 2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman sonuçlanacak, oy verme işlemi saat kaçta sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:12
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp tarihine damga vuracak bir seçim heyecanına sahne oluyor. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen genel kurulda üyeler, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde sandık başına giderek kulübün yeni başkanını belirleyecek. Mevcut Başkan Ali Koç ve rakibi Sadettin Saran, salonda yerlerini alırken, kongre salonu gün boyunca büyük bir ilgiye sahne oluyor.

FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM PROGRAMI VE OY KULLANMA SÜRECİ

Genel Kurul, sabah saat 10.30'da başlayacak. Oy verme işlemleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında toplam 50 sandıkta gerçekleşecek. Kulüp üyeleri yoğun katılım gösterirken, seçimlerin ardından oy sayımı genel kurul divan başkanının yönetiminde yapılacak. Akşam saatlerinde sandıkların kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen açıklanacak.

Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM LİSTELERİ

Seçimin sonucu merakla beklenirken her iki adayın yönetim kurulu listeleri de açıklandı.

Ali Koç'un listesi: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sadettin Saran'ın listesi: Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.

Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİ BAŞKAN AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK

Seçim maratonu tamamlandığında, oy sayımı sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı akşam saatlerinde belli olacak. Hem kulüp camiası hem de taraftarlar nefeslerini tutmuş durumda; gözler sandıktan çıkacak sonuca çevrildi.

SON DAKİKA