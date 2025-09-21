Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp tarihine damga vuracak bir seçim heyecanına sahne oluyor. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen genel kurulda üyeler, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde sandık başına giderek kulübün yeni başkanını belirleyecek. Mevcut Başkan Ali Koç ve rakibi Sadettin Saran, salonda yerlerini alırken, kongre salonu gün boyunca büyük bir ilgiye sahne oluyor.