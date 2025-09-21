Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM LİSTELERİ
Seçimin sonucu merakla beklenirken her iki adayın yönetim kurulu listeleri de açıklandı.
Ali Koç'un listesi: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.