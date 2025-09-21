Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli oluyor

21 Eylül 2025, Pazar

Giriş: 21.09.2025 16:36
Fenerbahçe seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sürüyor. Bugün yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
