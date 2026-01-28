FED faiz kararı ne zaman, ne olacak? Piyasaların merak ettiği saat

Küresel piyasaların merakla beklediği FED'in yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı. Amerikan Merkez Bankası, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'de açıklayacak. Aralık ayında 25 baz puanlık indirime giden FED'in, bu toplantıda faizi sabit bırakması beklenirken; altın ve gümüşte süren yükseliş, kararın piyasalar üzerindeki etkisini daha da kritik hale getiriyor.

FED'in yılın ilk faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürerken, yatırımcıların odağı Washington'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Altın ve gümüş fiyatlarının art arda rekor seviyelere ulaşması, faiz politikasına ilişkin beklentileri daha da güçlendirdi.

TOPLANTI TAKVİMİ NETLEŞTİ FED'in ocak ayı toplantısı 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yılın ilk faiz kararı, 28 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Kararın ardından yapılacak açıklamalar ve FED Başkanı'nın mesajları da piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ARALIK TUTANAKLARI NE SÖYLÜYOR? Aralık ayındaki toplantıda FED, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50–3,75 aralığına çekmişti. Ancak yayımlanan toplantı tutanakları, bu kararın FED içinde ciddi tartışmalar eşliğinde alındığını ortaya koydu. Tutanaklara göre bazı üyeler faiz indiriminin gerekli olduğunu savunurken, diğer üyeler enflasyon görünümüne dikkat çekerek faizin sabit tutulmasından yana görüş bildirdi. Karar sürecinde görüş ayrılıklarının belirgin olduğu vurgulandı.

İNDİRİMİ SAVUNANLAR VE KARŞI ÇIKANLAR Faiz indirimi tarafında yer alan yetkililer, istihdam piyasasında yavaşlama sinyallerinin arttığını ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ifade etti. Bu kesim, ekonomik büyümeyi desteklemek adına gevşeme adımının gerekli olduğunu savundu. Buna karşılık bazı FED üyeleri ise enflasyonun yüzde 2 hedefi etrafında kalıcı bir düşüş sergilemediğini belirterek temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Faiz indiriminin piyasalara yanlış sinyal verebileceği endişesi de tutanaklarda yer aldı.